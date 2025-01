Aproveite o aniversário de São Paulo para conhecer destinos próximos a capital (Hotel Fazenda Dona Carolina (Foto: Divulgação))

O feriado de 25 de janeiro, aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo, cai em um final de semana, a oportunidade perfeita para quem deseja aproveitar a data com mais tranquilidade sem sair do próprio estado.

Bragança Paulista

Uma opção de destino bem pertinho de São Paulo é Bragança Paulista, localizada a apenas 110 km da capital. A cidade combina tranquilidade e história em meio à natureza, sendo o Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina, administrado pela Hotelaria Brasil, a escolha ideal para hospedagem.

Situado em um conjunto colonial com 100 hectares, o hotel é referência em conforto, qualidade e integração com o meio ambiente. Suas acomodações harmonizam a sofisticação e sustentabilidade, criando um ambiente perfeito para relaxar. Entre as atividades indicadas, destacam-se passeios por trilhas, observação de aves nativas e árvores centenárias além de momentos de relaxamento no Spa. Nos espaços de lazer para adultos e crianças, destaque para as quadras de beach tennis, futebol e vôlei. Para quem gosta de aventura é possível praticar arco e flecha, slackline e tirolesa. A gastronomia também é um diferencial, valorizando os sabores regionais com um toque contemporâneo.

Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina (Foto: Reprodução Site)

Igaratá

Para quem busca descanso e contato com a natureza é o Matiz Igaratá Resort, Spa e Eventos, em Igaratá, distante 88 Km da aniversariante São Paulo. Com 62 apartamentos divididos em três categorias, o resort oferece restaurante, piscinas (uma com borda infinita e outra coberta), sauna, coworking, academia e área externa com lago, viveiro de aves, quadras de beach tennis e badmínton. Um dos destaques do empreendimento é o SPA, com 10 salas de tratamentos estéticos e terapêuticos para revitalizar mente e corpo.

Matiz Igaratá Resort, Spa e Eventos (Foto: Divulgação)

Campos do Jordão

Para quem está em busca de uma experiência relaxante e perto da natureza, Campos do Jordão se destaca como um dos destinos mais procurados, com seu clima ameno, belas paisagens e experiências inesquecíveis. No local, o I am Boutique Hotel Campos do Jordão by Unna é a sugestão perfeita e transforma a estadia em uma experiência personalizada, acolhedora e marcante.

A experiência “Natureza Viva” é ideal para os amantes do ecoturismo, incluindo trilhas guiadas e uma visita ao projeto Mãostiqueiras. Para quem busca relaxamento, a experiência “Bem-Estar” oferece massagens, sauna no spa e atividades como yoga ou ginástica funcional no jardim. Já a experiência “Sabores da Serra” encanta com um charmoso piquenique ao ar livre, com cestas com vinhos, sanduíches, bolo e frutas ou com uma noite assando marshmallows na fogueira, enquanto a experiência ‘Roteiro dos Sentidos” promove uma vivência sensorial com visita a vinícolas da região, incluindo degustação de vinhos, queijos artesanais e azeites.

I Am Boutique Hotel (Foto: Reprodução Site)

