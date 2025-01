KAYAK lança relatório com tendências para o turismo nos próximos 5 anos (A Inteligência Artificial cada vez mais entregando tudo na mão do viajante, experiências em realidade virtual antes mesmo de chegar ao destino, preferência por destinos inexplorados e muito mais. (Foto: Iam Anupong/Getty Images))

É hora de se preparar para viagens únicas, com aventuras em vários destinos ou paradas em diversas cidades! O KAYAK, o principal metabuscador de viagens do mundo, lançou o seu relatório WTF: WOW! Turismo do Futuro – que revela oito previsões de viagens até 2030.

Em parceria com o The Future Laboratory, uma das principais consultorias de futuro do mundo, o Relatório WTF combina uma pesquisa social e cultural, entrevistas com executivos do KAYAK e especialistas externos, insights de pesquisas com 9.100 pessoas em 9 países e uma análise aprofundada dos usuários do KAYAK. Descubra o futuro das viagens!

KAYAK apresenta as previsões de viagens para 2030:

Agentes de IA

Uma nova onda de agentes de viagens tem surgido com foco em experiências de viagem personalizadas. Dados do relatório apontam que os viajantes modernos buscam flexibilidade (38%), itinerários personalizados (37%) e valorizam ferramentas de Inteligência Artificial para planejamento (17%). Até 2030, os assistentes virtuais de IA cuidarão dos planos de viagem, oferecendo roteiros adaptados para cada perfil, garantindo as melhores ofertas sem esforço.

“A IA já está melhorando rapidamente o suporte ao cliente em caso de atrasos e alterações de itinerário. Também estão sugerindo recomendações personalizadas de lugares para visitar e coisas para fazer. O próximo grande passo serão as reservas automatizadas – e já estamos tornando as ferramentas de IA do KAYAK amigáveis aos agentes de turismo”, diz Steve Hafner, CEO do KAYAK.

Multidestinos

Até 2030, os viajantes priorizarão viagens com múltiplas escalas em vez de férias em um único destino. Para 66% dos entrevistados, as viagens são uma prioridade máxima, sinalizando um desejo crescente de explorar o mundo. À medida que as regulamentações de vistos são flexibilizadas em todo o mundo, os governos e destinos se preparam para o aumento de viajantes que visitam várias cidades.

Vitamina V

Até 2030, o valor de uma viagem dependerá dos índices de bem-estar que ele pode promover a uma pessoa. O KAYAK observa um aumento nas viagens de bem-estar, com piscinas como as comodidades de hotéis mais pesquisadas em todo o mundo, seguidas por banheiras de hidromassagem, spas e academias. 60% dos viajantes priorizam o relaxamento, enquanto 13% enfatizam a saúde. Por isso, os destinos que promovem a longevidade terão um espaço especial na lista de desejo dos viajantes.

Feedbooking

Desde a busca por um novo destino até a reserva, os viajantes usarão as redes sociais como ferramenta principal. Atualmente, 36% dos viajantes encontram inspiração para viagens no feed, uma tendência que deverá crescer ainda mais até 2030. O KAYAK prevê que as redes sociais deixarão de ser apenas inspiração para se tornarem um canal completo de compras de viagens.

Viagens Virtuais

Ao longo dos próximos cinco anos, as viagens contarão com concierges holográficos e reembolsos automáticos de passagens aéreas. Os turistas esperam tours virtuais em realidade aumentada dos quartos de hotel (35%) e quase 10% dos viajantes esperam por entretenimento com realidade aumentada durante o voo para uma experiência imersiva. O futuro das viagens deverá superar as expectativas com tecnologias inovadoras.

Viagens fora da rota

A mudança para destinos inexplorados desafiará a popularidade dos pontos turísticos mais famosos atualmente. As preocupações com o excesso de turismo e a pegada de carbono (14%) influenciarão futuras decisões de viagem. A busca por experiências inéditas, para cidades até então consideradas secundárias, passará de viajantes aventureiros para turistas conscientes, tornando-se uma prioridade para eles.

Escapadas espirituais

De retiros silenciosos a investigações genealógicas, as viagens espirituais terão seu momento até 2030, com cada vez mais viajantes querendo combinar a exploração de um destino com o descobrimento de seu eu interior para crescer e se curar.

Programas de deslealdade

Os Programas de Fidelidade se adaptarão para atender às demandas dos viajantes preocupados com os preços. 29% dos viajantes desejam recompensas de fidelidade personalizadas, como receber reembolsos quando os preços das passagens aéreas caem (32%). Com 72% prevendo preços de viagens mais elevados no futuro, os viajantes darão prioridade à economia e mudarão de marca em busca de melhores ofertas.

Para os viajantes que desejam ficar por dentro das tendências agora, aqui está um guia de referência:

Tendências de viagens para 2030 (Foto: Divulgação)

Saiba mais sobre as previsões no relatório WOW! Turismo do Futuro do KAYAK aqui.

Metodologia

Informações da pesquisa

A PureSpectrum entrevistou 9.112 entrevistados com mais de 18 anos nos EUA, Reino Unido, Canadá, Brasil, França, Alemanha, Dinamarca e Suécia que viajam internacionalmente para fins de lazer pelo menos uma vez por ano. A pesquisa foi realizada por meio de metodologia online. Uma amostra de 2.000 pessoas foi entrevistada nos EUA, e todos os outros mercados tiveram uma amostra mínima de 1.000 pessoas completadas. O trabalho de campo da pesquisa foi realizado de 13 a 20 de agosto de 2024.

Análise de dados do KAYAK

Com base em pesquisas de hotéis feitas no KAYAK e marcas associadas no período entre 1º de setembro de 2023 e 15 de setembro de 2024 para estadias entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024.

