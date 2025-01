Passeio de trem no Paraná é eleito um dos melhores do mundo - (crédito: Uai Turismo)

Passeio de trem no Paraná é eleito um dos melhores do mundo (Alguns passeios encantam pelos vagões e experiências dentro deles, outros pela história, e a maioria pelas belezas naturais do trajeto. (Foto: Carlos Renato Fernandes))

O passeio de trem pela Serra do Mar Paranaense, operado pela Serra Verde Express, foi reconhecido pela Lonely Planet, maior editora de guias de viagem do mundo, como o 14º melhor trajeto ferroviário do planeta. Com isso, o passeio foi incluído na publicação de 2025, “Amazing Train Journeys”, que destaca as 60 viagens inesquecíveis de trem, de acordo com especialistas do mundo todo.

“Estamos muito orgulhosos de estar no top 15 melhores do mundo, em uma lista tão prestigiada. Reconhecimentos como esse nos motivam a continuar inovando e promovendo esse passeio, que é realmente indescritível. Todo mundo tem que fazer pelo menos uma vez na vida”, afirma Adonai Arruda Filho, diretor-geral da Serra Verde Express.

A publicação destaca jornadas ferroviárias que encantam pela magia única de viajar sobre trilhos, onde a experiência vai além do deslocamento. Alguns passeios encantam pelos vagões e experiências dentro deles, outros pela história, e a maioria pelas belezas naturais do trajeto.

Uma jornada em meio à Mata Atlântica

É neste ponto que o passeio de trem pela Serra do Mar Paranaense se destaca. Durante quatro horas, os trilhos centenários da ferrovia Curitiba-Paranaguá, que completam 140 anos em 2025, levam os passageiros pelo trecho de Mata Atlântica mais preservado do país.

“São 41 pontes, 13 túneis, e seu ponto mais alto está a 952 metros de altitude. É uma viagem que, faça chuva ou sol, conecta as pessoas profundamente à natureza”, completa Arruda Filho.

Com velocidade máxima de 30 km/h, o percurso de 70 km é um convite à contemplação e a uma verdadeira aula de história. Por esses trilhos, passaram figuras importantes da história brasileira, como Princesa Isabel, Barão do Cerro Azul e Dom Pedro II, fatos narrados pelos guias de turismo que acompanham cada vagão.

Atrativo turístico e geração de empregos

Em 27 anos de operação, o trem da Serra Verde Express já transportou mais de 4,5 milhões de passageiros. Somente em 2024, 250 mil pessoas fizeram o passeio. Uma operação que envolve mais de 100 colaboradores, entre guias de turismo, pessoal de apoio, vans e micro-ônibus de receptivo.

A cidade de Morretes e toda a região se beneficiam dos quase 2 mil passageiros que fazem o passeio de trem todos os dias. (Foto: Serra Verde Express)

“Temos capacidade para transportar 1.200 pessoas por trecho. Como fazemos o percurso de ida e volta, são mais de 2 mil passageiros em dias de alta demanda”, explica Arruda Filho.

Ele ressalta também o impacto do fluxo de turistas do trem para a economia da região de Morretes. “Em dias de operação, que variam de acordo com a época do ano, trazemos milhares de turistas para o município de Morretes. No local, toda a cadeia econômica se favorece, desde os restaurantes até os pequenos produtores rurais”, completa.

Reconhecimento que fomenta o turismo

Não é a primeira vez que o Trem da Serra do Mar Paranaense recebe um reconhecimento internacional. Em 2010, foi citado como um dos melhores trens de luxo e, em 2015, foi considerado pelo jornal britânico The Guardian um dos 10 passeios de trem mais bonitos do mundo.

“O reconhecimento internacional reforça a importância do turismo ferroviário no Brasil e o nosso compromisso com a preservação ambiental e o turismo de qualidade”, finaliza Arruda Filho.

