A Bíblia e o Brasil contemporâneo

A história humana mundo afora, é repleta de narrativas que transcendem o tempo e o espaço, na maioria das vezes oferecendo lições bastante valiosas e reflexões profundas e sempre interessantes.

No rol destas narrativas, os textos bíblicos se destacam por sua riqueza simbólica e pela capacidade de dialogar com diferentes contextos culturais e históricos.

Atualmente tenho sido um cristão mais atento às mensagens que capto nas leituras das missas que frequento e principalmente nas homilias que ouço, proferida por padres bem-preparados teologicamente e em alguns casos, com uma verve “politiqueira” bastante aguçada.

Minha mente inquieta, me induziu a uma pesquisa curiosa e parti para uma analogia crítica entre personagens bíblicos e o universo político nacional! Imaginei que isso poderia ser fascinante e ao mesmo tempo arriscado, mas não resisti e por isso, aqui vai uma abordagem bem simplória, respeitosa e reflexiva!

A Bíblia e a política Brasileira: uma analogia contemporânea

Ao traçar paralelos entre personagens bíblicos e figuras do universo político nacional ao longo de décadas, busquei não apenas uma compreensão mais ampla dos desafios e dilemas enfrentados por nossos representantes políticos, mas também uma reflexão crítica sobre os valores e princípios que norteiam nossas escolhas e ações.

A proposta é uma analogia, conduzida com respeito e ponderação, que visa clarear aspectos da política contemporânea à luz das histórias ancestrais, tentando um diálogo enriquecedor e acredito que instigante. Não sei de onde tirei isso, mas achei que pudesse ter um resultado interessante.

Pensando em evolução humana, no Brasil, o que temos, é um reflexo do desenvolvimento das políticas públicas ao longo dos anos, que impactam áreas cruciais como educação, economia, aspectos sociais, cultura, meio ambiente e claro, as comunidades.

Desde a era colonial, passando pela Independência, pela República e pela Ditadura Militar, até a redemocratização, o Brasil passou por transformações significativas que moldaram a sociedade atual, que vem sofrendo em todos os âmbitos com uma crescente instabilidade econômica, com sinais visíveis de um descontrole no ambiente da segurança de modo geral e agora, sendo obrigados a assistirmos uma verdadeira guerra midiática e de egos, que nos deixa reféns do que é real e do que é falso!

Em suma, a evolução humana no Brasil é um processo complexo e contínuo e moldado por políticas públicas que deveriam promover incansavelmente, o desenvolvimento econômico, social, educacional, cultural e ambiental.

Este é um caminho cheio de desafios e oportunidades, onde o compromisso coletivo e a ação governamental deveriam desempenhar papéis cruciais na construção de uma sociedade mais justa, equitativa e sustentável para todos, mas dos dois lados, poderes constituídos e sociedade, tem algumas cabeças, que insistem em priorizar o seu umbigo, esquecendo-se do coletivo!

Os líderes

Vejam que interessante, se pensarmos em líderes políticos, achamos na Bíblia, Moisés um líder visionário, que se equivale a líderes carismáticos que inspiram mudanças, como os presidentes, o atual Lula da Silva e o já falecido, Juscelino Kubitschek. Moisés prometeu uma terra fértil, Juscelino Kubitschek sonhou com um Brasil moderno e próspero, enquanto Lula da Silva busca reduzir desigualdades sociais.

Já em Davi, segundo rei de Israel, percebemos uma liderança estratégica, semelhante a políticos habilidosos como os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, que conviveram e se embrulharam em alianças complexas. Vale lembrar, que o Rei Davi, se destacava pela sua coragem e fé, mas era um ser humano falho como todos nós.

Salomão, filho de Davi, foi o terceiro rei de Israel, considerado um líder sábio, que por aqui, pode ser comparado com lideranças como João Goulart ou Tancredo Neves, que buscaram equilibrar interesses contraditórios, ora com sucesso, ora não! Como os políticos, Salomão foi um personagem rico e influente!

Já no espectro da política partidária, os famosos Caim e Abel, vítimas de uma rivalidade fratricida, que pode ser devastadora, já que envolve indivíduos que compartilham histórico e laços emocionais, mas em nosso contexto, reflete, aqui, a disputa entre partidos políticos, como PT x PSDB por exemplo ou rivalidades internas dentro de partidos. Caim, o irmão invejoso e desconfiado, matou seu irmão Abel, justo e fiel a Deus, por inveja.

Podemos entender também a trajetória de Jacó e Esaú, filhos gêmeos de Isaque e Rebeca, que Lutaram pelo poder, de maneira similar a disputa por espaços políticos e por recursos, como a luta por vagas ministeriais. Na Bíblia o que lemos é que Jacó, o mais novo, astuto e persistente, enganou Esaú para conseguir a bênção do pai.

No ambiente da economia e do poder, um bom comparativo pode ser Jó, homem justo e rico que sofreu grandes provações, perdendo família, saúde e bens, mas permaneceu fiel a Deus. Paciente e íntegro, Jó lidou com perdas e recuperação, na atualidade, simbolizaria a resiliência econômica do Brasil após crises, como a de 2008 ou 2015 que atingiram o país significativamente.

Por outro lado, Nabucodonosor experimentou o poder absoluto e isso nos parece bem contemporâneo não é mesmo, representando líderes autoritários que concentram poder econômico e político.

Religiosidade e política

E voltando às impressões que colho nas missas dominicais, chegamos à temática da religiosidade e política, tendo Aarão, como a personagem da religiosidade institucionalizada, facilmente comparada à relação entre religião e política, como a influência das igrejas no Congresso brasileiro.

E ainda temos uma personagem bíblica icônica, o Judas, sinônimo de traição! Seguindo nossa analogia, o Judas simboliza aqueles oportunistas, que mudam de lado ou traem sua base eleitoral.

Enfim, com essa analogia não pretendi formalizar uma crítica e muito menos politizar meu conteúdo por aqui, mas, de fato, achei curioso e parti para uma reflexão sobre os paralelos entre a política brasileira e fatos tirados da Bíblia Sagrada.

É muito importante lembrar, que a Bíblia é um texto sagrado e nos apresenta situações bastante conhecidas, ano a ano retratadas nas leituras e no evangelho, nos momentos litúrgicos, demonstrando a caminhada de cristo e da igreja entre nós. Já a política, não temos dúvida, que é complexa e multifacetada e com ela, no Brasil, já estamos habituados a todas as nuances!

Espero que tenham gostado deste passeio lúdico conduzido pela Bíblia e pela contemporaneidade!

Até a próxima!

