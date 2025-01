Casamentos paradisíacos em Ilhabela: realize o seu sonho à beira-mar (Pier 151, espaço de eventos de frente para o mar em Ilhabela/ SP (Foto: divulgação))

Ilhabela é considerado o cenário dos sonhos para qualquer casal que pensa em casar na praia. Com um ambiente natural exuberante, a ilha oferece um cenário inesquecível, que potencializa qualquer decoração e transforma o casamento em uma experiência mágica.

Uma experiência completa para quem quer se casar à beira- mar, Ilhabela é mais que uma celebração é uma vivência. Os sons das ondas, a brisa fresca e os aromas tropicais criam um ambiente único e especial, onde emoção e natureza se encontram em perfeita harmonia.

Entre as grandes vantagens da Ilhabela é a possibilidade de realizar a cerimônia e a recepção no mesmo local. Isso facilita a logística e permite que os convidados aproveitem cada momento ao lado dos noivos. A Ilha é charmosa, seu casamento tem exclusividade, tradição e experiências para o grande dia, para se ter uma ideia os espaços são repletos de infraestrutura e segurança com fornecedores renomados dentro da Ilha.

A Ilhabela é um destino perfeito para casamentos durante todo o ano. Com uma brisa fresca e tranquila, a ilha mantém sua beleza cativante em qualquer estação, garantindo que o seu grande dia será inesquecível.

Planeje o seu casamento paradisíaco em Ilhabela e transforme o sonho em realidade!

Vila Siriúba

Localizada no coração de uma fazenda histórica, em frente ao mar no norte de Ilhabela, a Vila Siriúba é um destino que combina charme, conforto e natureza exuberante para quem busca experiência em hospedagem, casamento ou evento corporativo.

Situada em frente a uma praia de águas tranquilas e cristalinas, com cerca de 500 metros de faixa de areia, a propriedade é um refúgio repleto de beleza e muita história.

Com 55 mil metros quadrados, a Vila Siriúba oferece um cenário único, que inclui uma rica vegetação nativa, o Rio Siriúba – alimentado pelas águas da Cachoeira da Friagem –, além de uma capela bicentenária e um antigo engenho que preservam a essência histórica do local. A infraestrutura também conta com piscina, gramados amplos e espaços perfeitos para eventos de diferentes estilos.

A Vila Siriúba disponibiliza 8 casas inseridas na natureza com metragens e decoração variadas, e ainda 15 suítes, totalizando 80 opções de hospedagem. Cada ambiente é decorado com um toque caiçara, integrando os hóspedes ao clima e à cultura local.

Com um cenário natural exuberante e infraestrutura completa, a Vila Siriúba é ideal para eventos, casamentos, sessões de fotos, gravações, ações corporativas, culturais e comemorações pessoais. A propriedade oferece a flexibilidade necessária para projetos personalizados, garantindo experiências únicas e memoráveis.

Vila Salga

Localizada na charmosa Praia da Armação, no arquipélago de Ilhabela, a Vila Salga é um espaço único que une história, natureza e sofisticação. Próxima à Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição, construída em 1773, a Vila carrega no nome e na essência a herança de uma antiga salga de peixes pertencente à família Imakawa, que chegou à ilha em 1926. Inspirados por essa história, preservamos suas memórias batizando os quartos do nosso hotel boutique com nomes de peixes locais.

O espaço foi projetado para oferecer experiências transformadoras, valorizando a rica cultura caiçara e promovendo a preservação ambiental. Cercados pela exuberância da Mata Atlântica e de frente para o mar, proporcionamos um ambiente aconchegante, perfeito para quem busca um refúgio intimista e acolhedor.

Reconhecida como referência no mercado, a Vila Salga oferece um espaço perfeito para celebrações inesquecíveis. O salão coberto acomoda confortavelmente até 350 convidados e é equipado com tratamento acústico e ar-condicionado. A estrutura inclui dois bares completos, uma pista de dança moderna e uma suíte exclusiva para o “making of” da noiva, garantindo o máximo conforto para eventos de qualquer porte.

Para casamentos, oferecem cenários deslumbrantes, desde cerimônias na areia da praia privativa até celebrações na capela centenária. Combinam rusticidade e elegância para criar momentos únicos em um ambiente que mescla o charme natural com toques de sofisticação.

Sea Club

Com localização privilegiada e uma infraestrutura completa, o Sea Club é a escolha ideal para quem deseja realizar eventos inesquecíveis. Situado em um espaço único à beira-mar, com 72 metros de orla, o clube combina charme, originalidade e funcionalidade, oferecendo ambientes versáteis para diferentes tipos de celebrações. Com vista para o mar azul e o icônico pôr do sol, o Sea Club cria uma atmosfera mágica e romântica, perfeita para casamentos, pré-weddings, renovação de votos e muito mais. Os detalhes incluem velas espalhadas pela piscina e decoração temática com elementos náuticos, garantindo um visual exclusivo para qualquer ocasião.

Com mais de uma década de atuação, o Sea Club já sediou formaturas, festas de 15 anos, aniversários, casamentos e eventos corporativos, consolidando-se como um espaço de excelência.

Pier 151

O Pier 151 é um espaço de eventos frente para o mar. Foi projetado para receber casamentos, pré-wedding, aniversários e eventos corporativos com completa infraestrutura em cenário paradisíaco.

Desfrutando de um lindo pôr do sol, os noivos e convidados estarão em um ambiente que combina requinte e a casualidade de um ambiente praiano com excelente astral e toda a estrutura para não haver imprevistos.

A cerimônia e festa acontecem sobre o mar, dentro de um cenário incrível do canal de São Sebastião. Uma cobertura instalada no deck, protege contra as chuvas e ventos, garantindo a vista do mar o tempo todo.

O espaço abriga até 280 pessoas em formato de jantar e lounge. Um casamento no Pier 151, é um evento único, onde os noivos recebem seus convidados em um final de semana que geralmente começa numa quinta-feira e termina no domingo.

Casa de Canoa

Localizada na charmosa Praia do Curral, em Ilhabela, a Casa de Canoa é um espaço de eventos que combina o estilo rústico-chic com uma infraestrutura completa. Perfeita para casamentos e celebrações inesquecíveis, o local foi projetado para oferecer flexibilidade de layouts, sendo ideal tanto para grandes festas com até 280 convidados quanto para mini weddings intimistas.

Com 40 metros de frente para o mar, a Casa de Canoa proporciona o cenário dos sonhos para casais que desejam dizer o tão esperado “sim” em uma cerimônia literalmente pé na areia.

Espaço GALiiLEU

Amantes da natureza e de ambientes que exalam simplicidade e beleza, os idealizadores do Espaço GALIILEU encontraram na exuberância de Ilhabela o local perfeito para concretizar seu sonho. Cercado por um cenário deslumbrante, que combina o verde das montanhas com o azul do mar, o espaço está localizado próximo às praias do Julião e da Feiticeira, um verdadeiro convite à contemplação e à celebração.

Os casamentos realizados no espaço destacam-se pelo estilo rústico-chique, que une o charme de uma “Casa de Fazenda” ao clima praiano. Cerimônias sob a sombra de uma imponente árvore centenária, com o pôr do sol como pano de fundo, tornam o momento inesquecível.

A construção, inspirada em uma “Sede de Fazenda Mineira”, possui um salão sem divisões, estrategicamente projetado para abrigar eventos com até 200 convidados, sempre com conforto e proteção contra vento e chuva.

