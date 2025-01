inVOYAGE estreia na América Latina e reúne 85 compradores de viagens de luxo no Rio de Janeiro (O inVOYAGE reforça a relevância do turismo de incentivo como ferramenta para engajamento corporativo e valorização de marcas. (Foto: Divulgação))

Pela primeira vez na América Latina, o inVOYAGE, um dos mais prestigiados eventos voltados para viagens de incentivo de luxo, desembarca no Rio de Janeiro. De 8 a 11 de fevereiro, o Fairmont Copacabana será palco de encontros estratégicos que prometem impulsionar o setor de turismo de alto padrão, reunindo compradores, expositores e especialistas de renome internacional. De acordo com o Relatório Global de Luxo da Bain & Company, essa categoria de turismo aqueceu o mercado de luxo e o impulsionou a faturar 1,5 trilhão de euros em 2023.

LEIA TAMBÉM: Reforma tributária e seus impactos na hotelaria

Sidney Alonso, fundador e presidente da Avant Garde – The DMC Experts, celebrou a escolha do Rio como anfitrião dessa edição histórica. “Estamos extremamente entusiasmados em trazer o inVOYAGE para o Rio de Janeiro, marcando sua estreia na América Latina. Não poderíamos imaginar um cenário mais inspirador do que a Cidade Maravilhosa para criar experiências memoráveis e fortalecer parcerias globais”, afirmou o executivo.

Com o apoio de parceiros importantes, como Embratur, Visit Rio, Avant Garde – The DMC Experts e o Fairmont Copacabana, o evento prevê a participação de quase 200 pessoas. Entre eles, destacam-se 85 hosted-buyers vindos de mercados-chave como Europa, Estados Unidos e América Latina. Representantes de hotéis de luxo, Destination Management Companies (DMCs) e outros fornecedores também marcarão presença, consolidando o evento como uma plataforma essencial para o networking e o desenvolvimento de novos negócios no segmento.

A programação do inVOYAGE Rio promete uma imersão cultural única, proporcionando experiências que evidenciam a riqueza cultural e natural do Brasil. Festividades, jantares temáticos e atividades exclusivas permitirão que os participantes vivenciem a essência do Rio de Janeiro com a opção de, após o evento, seguir para pós-tours em regiões como Bahia, Foz do Iguaçu e outros destinos.

LEIA TAMBÉM: Cancelamentos de voos em 2024 afetou três vezes mais passageiros do que em 2022

Richard Goslin, CEO do inVOYAGE, destacou a singularidade do evento. “Estamos ansiosos para apresentar aos participantes do inVOYAGE o que há de melhor na América Latina. O Rio de Janeiro oferece uma combinação única de beleza natural e hospitalidade, que é perfeita para reunir líderes do setor de viagens de incentivo. Esperamos que este evento seja um marco no fortalecimento das conexões entre os compradores de viagens e os fornecedores de alto nível da região”.

O inVOYAGE reforça a relevância do turismo de incentivo como ferramenta para engajamento corporativo e valorização de marcas. Ao conectar líderes do setor e promover experiências autênticas, o encontro contribui para fortalecer a imagem do Brasil e de outros destinos latino-americanos no segmento de luxo.

Para mais informações acesse o site.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo