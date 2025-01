Pedro Leopoldo Rodeio Show divulga atrações e inicia vendas de ingressos (Simone Mendes no palco do Pedro Leopoldo Rodeio Show 2024 Foto: Phillipe Guimarães)

O ano novo começou com grandes expectativas para o Pedro Leopoldo Rodeio Show, que em 2025 comemora 20 anos de tradição e entretenimento, consolidando-se como um dos eventos mais prestigiados do Brasil no segmento. A edição especial, que marca duas décadas de sucesso, acontece de 6 a 14 de junho, no Parque da Música, em Pedro Leopoldo. Além da já anunciada presença de Simone Mendes, a produção do festival confirma mais atrações de peso: Jorge & Mateus, Luan Santana, Murilo Huff, Nattan, Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme, Zé Neto e Cristiano, Ana Castela, Zezé Di Camargo & Luciano.

Tiago de Brito, CEO do Pedro Leopoldo Rodeio Show, expressa sua alegria em celebrar este marco de duas décadas com um lineup tão especial. “É um privilégio enorme contar com esses talentos extraordinários. Celebrar 20 anos de história com artistas tão queridos pelo público é um verdadeiro presente para todos nós”, afirma ele, destacando a energia vibrante que cada show trará ao palco.

LEIA TAMBÉM: Do Mar pro Bar é o festival especial para celebrar o verão no Bebedouro em Belo Horizonte

Esta será a segunda edição do evento no novo Parque da Música, que dispõe de uma estrutura quatro vezes maior que a anterior, com 20 hectares projetados para oferecer conforto e comodidade, incluindo estacionamento para mais de 3 mil carros. O Pedro Leopoldo Rodeio Show 2025 promete uma experiência diversificada com seus setores: Arena, Adelso, Empresarial, Camarote Brahma, Infinity, Varanda Infinity e Lounge Infinity.

Atrações confirmadas: Jorge & Mateus, Simone Mendes, Luan Santana, Murilo Huff, Nattan, Bruno &Marrone, Hugo & Guilherme, Zé Neto e Cristiano, Ana Castela e Zezé Di Camargo & Luciano. Mais nomes serão divulgados em breve.

Vendas:

Online em www.plrs.com.br

Belo Horizonte

– Loja Y Barro Preto – Rua dos Guajajaras, 1677

– Loja Y Castelo – Av. dos Engenheiros, 802

Pedro Leopoldo

– Loja do Rodeio – Rua Dr. Herbster, 298, Piso 2

Classificação: 16 anos (Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou tutor. Na ausência, devem estar com um maior e portando autorização assinada pelos pais.)

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo