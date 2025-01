Carnaval em Diamantina: do patrimônio ao universitário (Carnaval em Diamantina (Foto: Divulgação))

O Carnaval de Diamantina, reconhecido como Patrimônio Mundial, retorna em 2025 ao seu emblemático Centro Histórico, no Mercado Velho, reafirmando sua importância cultural e seu legado como um dos mais icônicos do mundo. Sob o lema “É saudade que bate no meu coração”, a festa acontece de 28 de fevereiro a 4 de março, prometendo tradição, diversidade e alegria, consolidando-se como destaque no calendário nacional e internacional.

Nesta edição especial são esperados 40 mil foliões por dia. A programação foi pensada para agradar todas as idades, com cortejos, matinês animadas para as crianças, blocos e shows para adultos, e atrações inclusivas que tornam o evento uma festa para toda a família.

Na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, a animação fica por conta das apresentações de Biquíni Cavadão, Greg e Gont e Bartucada, garantindo uma noite inesquecível. No sábado, 1º de março, é a vez de Atitude 67, The Orthez e Batcaverna subirem ao palco para embalar o público com muita música e energia. O domingo, 2 de março, contará com os shows de Xandreli, Day Ferreira e Clayton e Romário, proporcionando uma mistura de ritmos e estilos musicais. Na segunda-feira, 3 de março, Adriana Araújo, Tuca Fernandes e Bat Caverna comandam a festa, prometendo momentos inesquecíveis. O encerramento, na terça-feira, 4 de março, será marcado pelas apresentações de Tô Chegando, KVSH e Bat Caverna, garantindo um grandioso final para o evento.

Camarote

Um dos principais pontos turísticos de Diamantina, o “Mercado Velho”, se transformará em um dos espaços mais charmosos do Carnaval, recebendo o Camarote Oficial, organizado pela Pulsar Brasil, empresa que há 15 anos ajuda a promover os principais eventos da cidade.

Entre as vantagens do espaço destacam-se sua localização privilegiada ao lado do palco, uma varanda estendida na Praça do Mercado, conforto para assistir aos shows, banheiros, bares e praça de alimentação exclusivos, Espaço Beleza, além de maior segurança para curtir as atrações com tranquilidade.

Os valores para o camarote são de R$ 500,00 (para o passaporte de todos os dias) e R$ 150,00 (para ingressos diários). Os interessados podem entrar em contato por meio do WhatsApp (38) 99907-3710 ou pelo Instagram oficial @carnavaldediamantinaoficial.

Carnaval Universitário de Diamantina

Carnaval Universitário (Foto: Divulgação)

Diamantina se prepara para mais uma edição do vibrante Carnaval Universitário, que promete agitar as ruas da cidade histórica trazendo um um conceito inovador para a festa: o “Carnaval do Pôr do Sol”. Além dos shows, haverá o Mega Baile do Aéreas.

Este evento especial ocorre durante o dia no Campo Tijuco e se encerra ao anoitecer, permitindo que os foliões aproveitem a energia contagiante do Carnaval e continuem a festa gratuitamente na Praça do Mercado Velho.

Ricardo Luiz Santos, produtor de eventos e organizador do Carnaval Universitário, destaca a importância de unir este evento à tradição carnavalesca de Diamantina. “Estamos trazendo uma proposta que não só valoriza a cultura local, mas também atrai turistas e impulsiona a economia da região. Com o crescimento do Carnaval universitário, estamos gerando empregos e renda para muitos moradores”, afirma.

Os foliões que desejam participar dessa festa vibrante, com open bar a partir das 14h, podem adquirir ingressos para os dois dias de folia (sábado e domingo) nas páginas dos blocos @Introvirofolia e @blocosumprema.

