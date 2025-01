Bar no centro de Belo Horizonte promove prêmio fotográfico de carnaval (La Bocaderia Central: bar com um gostinho espanhol, mas de alma bem mineira. (Foto: Uai Turismo))

O Carnaval de Belo Horizonte é uma celebração de resistência, cor e cultura. Desde 2009, quando a Praia da Estação tomou a Praça da Estação como espaço de ocupação e festa, o carnaval da cidade cresceu e se tornou um dos mais autênticos do país. Para contar essa história por meio da fotografia, nasce o 1º Prêmio Fotográfico do Bar La Bocaderia Central, com o tema “Carnaval de BH! Sua História em Cores e Sabores”.

Idealizado pela fotógrafa Milena do Carmo e realizado pelo Coletivo Dali – um coletivo artístico que promove arte em diferentes formatos no baixo centro de BH – o prêmio selecionará dez fotógrafos para expor suas obras no Bar La Bocaderia Central, localizado no histórico Edifício Central, cuja varanda tem vista privilegiada para a Praça da Estação, epicentro dessa transformação cultural.

Desde sua inauguração, o La Bocaderia Central já promoveu duas exposições artísticas, reforçando seu compromisso com a cena cultural da cidade. Com essa nova iniciativa, o bar dá mais um passo na construção de sua identidade como um espaço onde as artes visuais se encontram com a arte da gastronomia, proporcionando experiências sensoriais únicas para o público.

As obras deverão ser apresentadas no formato: impressão em papel fineart ou semi fineart, no tamanho 40×60 cm, emolduradas em preto ou em canvas. Além da exposição, as fotografias poderão ser comercializadas, incentivando a valorização do trabalho artístico.

O concurso oferece uma premiação acumulada de R$ 1.000,00, e o vencedor será escolhido pelo público que frequentar o bar durante a folia e tudo terminará em uma grande ressaca de carnaval no dia 22/03 onde uma grande festa está programada para a premiação da foto vencedora.

As inscrições estão abertas até o dia 06/02, e esta é a oportunidade de eternizar, em imagens, a energia e a identidade do Carnaval de BH. Participe e ajude a contar essa história!

