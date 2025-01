Salto Yucumã: o maior salto longitudinal do mundo fica no Rio Grande do Sul - (crédito: Uai Turismo)

Salto Yucumã: o maior salto longitudinal do mundo fica no Rio Grande do Sul (O Rio Grande do Sul está se recuperando a passos largos e o o turismo é um setor que vem contribuindo para que a normalidade posso voltar e restabelecer a economia do estado. (Foto: Macuco Yucumã))

Localizado no Parque Estadual do Turvo, no município de Derrubadas (RS), o Salto Yucumã é um destino turístico que encanta visitantes de todas as idades. Com impressionantes 1.800 metros de quedas longitudinais ao longo do rio Uruguai, essa maravilha natural possui saltos que chegam a 12 metros de altura, proporcionando um espetáculo único no planeta.

LEIA TAMBÉM: Casamentos paradisíacos em Ilhabela: realize o seu sonho à beira-mar

Um dos principais atrativo da região é o passeio de barco promovido pelo Macuco Yucumã, que leva os visitantes até bem perto das quedas. Além de se refrescar com as águas devido a proximidade dos santos, o tour oferece a oportunidade de capturar fotos incríveis. Uma experiência inesquecível para quem deseja se conectar com a natureza e viver momentos únicos. Acompanhe na cameras-ao-vivo e decida suas férias.

Atividades imperdíveis no Macuco Yucumã

Além do passeio de barco, o Macuco Yucumã oferece uma série de atividades que fazem do local um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Entre as opções está o ciclismo. Os visitantes podem alugar bicicletas no parque ou trazer as suas para percorrer os 15 km de estrada de chão que levam à área de lazer próxima ao Salto. Para quem prefere caminhadas, trilhas como a da Onça e a do Yucumã oferecem vistas deslumbrantes e a chance de observar a fauna e flora locais.

Há ainda a possibilidade de relaxar nas proximidades de uma cachoeira e em pequenos lagoas do parque. O passeio é complementado por uma infraestrutura que inclui um Centro de Visitantes, com lanchonete, loja de souvenirs, além de uma câmera ao vivo, que transmite imagens do Salto Yucumã pelo YouTube, ajudando turistas a planejar sua visita.

LEIA TAMBÉM: Belize se reinventa para 2025

Segurança e sustentabilidade no Parque Estadual do Turvo

A concessionária responsável pelo Macuco Yucumã se preocupa com a segurança dos visitantes e a preservação ambiental. Na área de lazer, um ambulatório completo com atendimento técnico em enfermagem está disponível para situações de emergência.

Além disso, a empresa adotou carretas acopladas a veículos elétrico e combustão a álcool para reduzir os impactos ambientais. O objetivo é oferecer transporte sustentável dentro da Unidade de Conservação, garantindo que a beleza natural do parque seja preservada para as futuras gerações.

Onde ficar e como chegar

A cidade de Derrubadas está localizada a 500 km de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Para quem deseja explorar a região, há dois balneários com cabanas em Derrubadas e pequenos hotéis em cidades vizinhas como Tenente Portela, Três Passos, Palmitinho e Frederico Westphalen.

O acesso ao parque é feito por uma estrada de terra de 15 quilômetros, que recebe manutenção constante da equipe do Macuco Yucumã para garantir o conforto dos visitantes. Próximo ao Salto, uma estrutura de conveniência oferece alimentos, bebidas e produtos como repelentes, protetor solar e capas de chuva.

LEIA TAMBÉM: Cafeterias de marcas de luxo: uma tendência para restaurantes renomados?

Planeje sua viagem

O Salto Yucumã é mais do que um destino; é uma experiência inesquecível em contato direto com a natureza. Com infraestrutura preparada, atividades diversificadas e um cenário de tirar o fôlego, o Parque Estadual do Turvo é o lugar perfeito para suas próximas férias. Não perca a chance de conhecer um dos atrativos mais impactantes do mundo!

Conheça mais sobre o passeio no atrativo turístico Macuco Yucumã, horários e valores através do site.