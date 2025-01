WTM Latin America abre inscrições para Prêmio de Turismo Responsável (Sob a temática “Where Tech Meets Touch” (Quando a tecnologia encontra o contato humano em tradução livre), a WTM Latin America ocorre de 14 a 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo. (Foto: Divulgação))

A edição 2025 do Prêmio de Turismo Responsável da WTM Latin America acaba de ter suas inscrições abertas. O objetivo é projetar as histórias mais inspiradoras do setor de para a promoção do desenvolvimento sustentável na América Latina. Os finalistas serão anunciados em março e a cerimônia de premiação será realizada em 15 de abril, durante o evento. Sob a temática “Where Tech Meets Touch” (Quando a tecnologia encontra o contato humano em tradução livre), a WTM Latin America ocorre de 14 a 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Natureza selvagem e aventura a 3 horas de Orlando

Sob liderança de Pablo Menendez, que também é curador do Teatro Transformation, a quinta edição do Prêmio de Turismo Responsável está organizada a partir de seis categorias (novas e/ou revisadas) e conta com o apoio de especialistas de entidades de diferentes países da América Latina. As categorias são:

1. Melhores iniciativas para enfrentamento das mudanças climáticas e para conservação da biodiversidade. Apoiador dessa categoria: Adventure Travel Association

2. Melhores iniciativas para promover a diversidade, equidade e inclusão no turismo. Apoiador dessa categoria: Coletivo Muda

3. Melhores iniciativas para promover o impacto socioeconômico e a construção da paz através do turismo. Apoiador dessa categoria: La Mano Del Mono

4. Melhores iniciativas de trabalho em rede para promover o turismo responsável nos destinos. Apoiador dessa categoria: Planeterra.

5. Melhores iniciativas para o turismo Indígena e/ou Comunidades Tradicionais. Apoiador dessa categoria: World Indigenous Tourism Alliance (Winta).

6. Melhores iniciativas para o resgate da memória e valorização do patrimônio histórico. Apoiador dessa categoria: Acotur.

“Nós buscamos empresas e iniciativas inspiradoras, comprometidas e que tenham um trabalho relacionado a algum dos seis pilares que serão premiados. Nós sabemos que essas histórias existem. Nosso papel é projetá-las para que se tornem inspiração e um modelo de replicação para um turismo mais justo, acessível, inclusivo e sustentável”, diz Bianca Pizzolito, Event Leader da WTM Latin America.

LEIA TAMBÉM: 6 atividades no mar para praticar em destinos brasileiros

As inscrições devem ser feitas até dia 15 de fevereiro, clicando aqui para o acesso em português, aqui para o acesso em espanhol e aqui para o acesso em inglês.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo