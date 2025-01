Liberdade: um passeio no bairro mais japonês de São Paulo (Explore a cultura asiática no bairro da Liberdade (Foto: Uai Turismo))

Conhecer a Ásia é o desejo de muita gente, mas para muitos ainda é um sonho bem distante. Localizado no centro de São Paulo, o bairro da Liberdade é um destino indispensável para quem deseja explorar a riqueza da cultura japonesa sem sair do Brasil. E não só japonesa! Pelas ruas do bairro você encontrará um pouco de diversos territórios asiáticos, como China, Taiwan, Índia e muito mais. Conhecido por sua atmosfera vibrante e rica em tradições, a região oferece atrações para todas as idades, especialmente durante as férias, quando as ruas ganham ainda mais movimento e charme.

A icônica Praça da Liberdade é um ponto de partida perfeito, com suas luminárias típicas e o imponente portal torii, que marcam a entrada para um mundo de cultura e história. A Feira da Liberdade atrai visitantes com suas barracas repletas de artesanato, acessórios e, claro, deliciosas comidas típicas, como takoyaki e tempurá. O Museu Histórico da Imigração Japonesa é outra parada obrigatória, oferecendo um mergulho nas histórias e contribuições dos imigrantes que transformaram a Liberdade em um reduto japonês único no Brasil.

Restaurante EAT Asia (Foto: Uai Turismo)

Onde comer: sabores autênticos e experiências únicas

A culinária da Liberdade é um espetáculo à parte. No Nikkey Restaurante, localizado dentro do Nikkey Palace Hotel, você encontrará pratos deliciosos que combinam a tradição das gastronomias japonesa e chinesa à clássica culinária brasileira. Com esquema de buffet tanto no almoço quanto no jantar, o restaurante é uma opção interessante para quem visita a área. Pertinho do metrô, tem fácil acesso para quem vai descendo a rua Galvão Bueno e explorando as lojas do bairro.

Outra opção para explorar durante o almoço é o Eat Asia, com uma variedade de pratos asiáticos para todos os gostos, além de um ambiente super temático. A recepção do restaurante conta com o Hello Kitty Café, com doces autênticos e bebidas diferenciadas, que atraem tanto crianças quanto adultos que desejam experimentar algo novo.

Para quem deseja explorar sabores únicos, as ruas do Liberdade são uma verdadeira viagem. São diversas lojas com produtos e condimentos asiáticos, que despertam a curiosidade de quem se aventura pelo bairro. É obrigatório ceder a tentação, pelo menos uma vez, e experimentar o doce, a bebida ou a comida (ou tudo!) que mais te chamou atenção. Até o 1º Frozen de Caldo de Cana do Brasil é possível encontrar por lá!

Experimente os diferentes sabores do bairro (Foto: Uai Turismo)

Na cafeteria Itigo Itie, o destaque vai para as sobremesas delicadas e bebidas especiais, ideais para um momento de pausa durante o passeio. Com opções de doces veganos, o espaço atende a um público variado.

Hospedagem com conforto e conveniência

Para quem deseja explorar tudo o que o bairro tem a oferecer, uma boa ideia é se hospedar na área. O Nikkey Palace Hotel se configura como uma boa escolha. Além das opções gastronômicas, possui localização privilegiada e oferece conforto e serviços de alta qualidade, garantindo uma estadia memorável no coração da Liberdade.

Nikkey Palace Hotel (Foto: Divulgação)

O empreendimento conta ainda com spa, salão de beleza e espaços para eventos, atendendo tanto o público que viaja a lazer quanto o corporativo.

