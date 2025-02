Boas notícias! Turismo recuperou os níveis pré-pandemia em 2024 (Espera-se que o crescimento continue ao longo de 2025, impulsionado pela forte demanda, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de destinos maduros e emergentes. (Foto: Divulgação))

De acordo com o mais recente Barômetro do Turismo Mundial da ONU Turismo, estima-se que 1,4 bilhão de turistas viajaram internacionalmente em 2024, indicando uma recuperação virtual (99%) dos níveis pré-pandêmicos. Isso representa um aumento de 11% em relação a 2023, ou 140 milhões a mais de chegadas de turistas internacionais, com resultados impulsionados pela forte demanda pós-pandemia, desempenho robusto de grandes mercados de origem e a recuperação contínua de destinos na Ásia e no Pacífico. A maioria dos destinos recebeu mais turistas internacionais em 2024 do que antes da pandemia, enquanto os gastos dos visitantes também continuaram a crescer fortemente.

Espera-se que o crescimento continue ao longo de 2025, impulsionado pela forte demanda, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de destinos maduros e emergentes.

Oriente Médio, Europa e África registram resultados mais fortes em 2024 em relação a 2019

O Oriente Médio (95 milhões de chegadas) continuou sendo a região com melhor desempenho em comparação a 2019, com chegadas internacionais 32% acima dos níveis pré-pandemia em 2024, embora 1% maiores em comparação a 2023.

(95 milhões de chegadas) continuou sendo a região com melhor desempenho em comparação a 2019, com chegadas internacionais 32% acima dos níveis pré-pandemia em 2024, embora 1% maiores em comparação a 2023. África (74 milhões) recebeu 7% mais chegadas do que em 2019 e 12% mais do que em 2023.

(74 milhões) recebeu 7% mais chegadas do que em 2019 e 12% mais do que em 2023. A Europa , a maior região de destino do mundo, viu 747 milhões de chegadas internacionais em 2024 (+1% acima dos níveis de 2019 e 5% acima de 2023) apoiadas por uma forte demanda intrarregional. Todas as sub-regiões europeias superaram os níveis pré-pandêmicos, exceto a Europa Central e Oriental, onde muitos destinos ainda sofrem com os efeitos persistentes da agressão russa à Ucrânia.

, a maior região de destino do mundo, viu 747 milhões de chegadas internacionais em 2024 (+1% acima dos níveis de 2019 e 5% acima de 2023) apoiadas por uma forte demanda intrarregional. Todas as sub-regiões europeias superaram os níveis pré-pandêmicos, exceto a Europa Central e Oriental, onde muitos destinos ainda sofrem com os efeitos persistentes da agressão russa à Ucrânia. As Américas (213 milhões) recuperaram 97% das chegadas pré-pandemia (-3% em relação a 2019), com o Caribe e a América Central já superando os níveis de 2019. Em comparação com 2023, a região viu um crescimento de 7%.

(213 milhões) recuperaram 97% das chegadas pré-pandemia (-3% em relação a 2019), com o Caribe e a América Central já superando os níveis de 2019. Em comparação com 2023, a região viu um crescimento de 7%. A Ásia e o Pacífico (316 milhões) continuaram a experimentar uma rápida recuperação em 2024, embora os números de chegadas ainda fossem 87% dos níveis pré-pandêmicos, uma melhora em relação aos 66% no final de 2023. As chegadas internacionais cresceram 33% em 2024, um aumento de 78 milhões em relação a 2023.

Por sub-regiões, o Norte da África e a América Central tiveram o desempenho mais forte em 2024, com 22% e 17% a mais de chegadas internacionais do que antes da pandemia. O sul da Europa Mediterrânea (+8%) e o Caribe (+7%) também tiveram um crescimento robusto, assim como o Norte da Europa (+5%) e a Europa Ocidental (+2%).

O Secretário-Geral do Turismo da ONU, Zurab Pololikashvili, disse: “Em 2024, o turismo global completou sua recuperação da pandemia e, em muitos lugares, as chegadas de turistas e, especialmente, os ganhos já são maiores do que em 2019. Espera-se que o crescimento continue ao longo de 2025, impulsionado pela forte demanda, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de destinos maduros e emergentes. Isso relembra nossa imensa responsabilidade como um setor para acelerar a transformação, colocando as pessoas e o planeta no centro do desenvolvimento do turismo.”

A maioria dos destinos relatou números de chegada bem acima dos níveis pré-pandêmicos em 2024

A maioria dos destinos que reportaram dados mensais continuou a desfrutar de resultados fortes em 2024, com a maioria excedendo os níveis pré-pandêmicos. Os dados disponíveis para os primeiros 10 a 12 meses de 2024 mostram vários destinos relatando crescimento de dois dígitos em comparação a 2019:

El Salvador (+81%), Arábia Saudita (+69%), Etiópia (+40%), Marrocos (+35%), Guatemala (+33%) e República Dominicana (+32%) superaram em muito os níveis pré-pandêmicos nos doze meses completos de 2024.

Catar (+137%), Albânia (+80%), Colômbia (+37%), Andorra (+35%), Malta e Sérvia (ambos +29%) tiveram forte crescimento até outubro ou novembro de 2024, em comparação com os mesmos dez ou onze meses de 2019.

A recuperação total do turismo internacional em 2024 também se reflete no desempenho de outros indicadores do setor. De acordo com o UN Tourism Tracker , tanto a capacidade aérea internacional quanto o tráfego aéreo praticamente recuperaram os níveis pré-pandêmicos até outubro de 2024 (IATA). As taxas globais de ocupação de acomodações atingiram 66% em novembro, ligeiramente abaixo de 69% em novembro de 2023 (com base em dados do STR).

Exportações do turismo atingiram recorde de US$ 1,9 trilhão em 2024

As receitas do turismo internacional tiveram um crescimento robusto em 2024, após praticamente já terem atingido os níveis pré-pandêmicos em 2023, em termos reais (ajustando a inflação e as flutuações da taxa de câmbio).

As receitas atingiram US$ 1,6 trilhão em 2024, cerca de 3% a mais que em 2023 e 4% a mais que em 2019 (termos reais), de acordo com estimativas preliminares.

À medida que o crescimento se estabiliza, os gastos médios estão gradualmente retornando aos valores pré-pandemia, de quase US$ 1.400 por chegada internacional em 2020 e 2021, para uma estimativa de US$ 1.100 em 2024. Isso ainda está acima da média de US$ 1.000 de antes da pandemia.

As exportações totais do turismo (incluindo transporte de passageiros) atingiram um recorde de US$ 1,9 trilhão em 2024, cerca de 3% a mais do que antes da pandemia (termos reais), de acordo com estimativas preliminares.

Vários destinos relataram crescimento notável nas receitas do turismo internacional durante os primeiros nove a onze meses de 2024. Estes incluem Kuwait (+232%), El Salvador (+206%), Arábia Saudita (+148%), Albânia (+136%), Sérvia (+98%), República da Moldávia (+86%) e Canadá (+70%), todos em moedas locais. Esses países também tiveram crescimento de dois dígitos nas receitas em 2024 em comparação a 2023.

Entre os cinco maiores geradores de receita do turismo no mundo, o Reino Unido (+40%), a Espanha (+36%), a França (+27%) e a Itália (+23%) registraram um crescimento robusto nos primeiros nove a onze meses de 2024, em comparação a 2019.

Dados sobre gastos com turismo internacional refletem a mesma tendência, especialmente entre grandes mercados de origem, como Alemanha, Reino Unido (ambos +36% em comparação a 2019), Estados Unidos (+34%), Itália (+25%) e França (+11%). Os gastos da Índia permaneceram altos no primeiro semestre de 2024 (+81% acima dos níveis de 2019), após crescimento extraordinário em 2023.

Perspectiva positiva para 2025 aponta para crescimento contínuo

Espera-se que as chegadas de turistas internacionais cresçam de 3% a 5% em 2025 em comparação a 2024, assumindo uma recuperação contínua da Ásia e do Pacífico e um crescimento sólido na maioria das outras regiões. Esta projeção inicial assume que as condições econômicas globais permanecem favoráveis, a inflação continua a recuar e os conflitos geopolíticos não aumentam.

A perspectiva reflete uma estabilização das taxas de crescimento após uma forte recuperação nas chegadas internacionais em 2023 (+33% vs 2022) e 2024 (+11% vs 2023).

O mais recente Índice de Confiança do Turismo da ONU confirma essas expectativas positivas. Cerca de 64% do Painel de Especialistas em Turismo da ONU veem perspectivas ‘melhores’ ou ‘muito melhores’ para 2025 em comparação a 2024. Cerca de 26% esperam desempenho semelhante em seu destino, enquanto apenas 9% acreditam que 2025 será ‘pior’ ou ‘muito pior’ do que no ano passado.

No entanto, ventos contrários econômicos e geopolíticos continuam a representar riscos significativos. Mais da metade dos entrevistados apontam os altos custos de transporte e acomodação e outros fatores econômicos, como preços voláteis do petróleo, como os principais desafios que o turismo internacional enfrentará em 2025. Nesse cenário, espera-se que os turistas continuem buscando valor pelo dinheiro.

Riscos geopolíticos (além de conflitos em andamento) são uma preocupação crescente entre o Painel de Especialistas, que os classificou como o terceiro principal fator depois dos econômicos. Eventos climáticos extremos e escassez de pessoal também são desafios críticos, classificando-se em quarto e quinto lugar entre os fatores identificados pelo Painel de Especialistas.

Equilibrar crescimento e sustentabilidade será fundamental em 2025, como refletem duas grandes tendências identificadas pelo Painel de Especialistas: a busca por práticas sustentáveis ??e a descoberta de destinos menos conhecidos.

