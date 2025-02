5 acomodações no Japão que unem sofisticação e conforto à integração com a natureza - (crédito: Uai Turismo)

Um dos países líderes em práticas sustentáveis, o Japão continua atraindo cada vez mais turistas que buscam experiências genuínas e transformadoras.

Segundo a JNTO – Organização Nacional de Turismo Japonês, de janeiro a novembro de 2024 o país registrou a entrada de mais de 33 milhões de visitantes, 30,6% acima do registrado no mesmo período em 2023 (fonte: Japan National Statistics).

O turismo no Japão vem amparado por um compromisso com o desenvolvimento sustentável. Além de ser um aspecto incorporado à sociedade japonesa por sua história e filosofia de vida, a sustentabilidade também foi priorizada pelo governo como um dos pilares de promoção turística. Em 2021, o Japão ficou em primeiro lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento de Viagem e Turismo do Fórum Econômico Mundial, em que a sustentabilidade é um critério-chave.

Para inspirar viajantes a escolherem acomodações sustentáveis em sua próxima visita ao Japão, a JNTO destaca cinco opções de acomodação que oferecem conforto em harmonia com a natureza:

Treeful Treehouse, Okinawa

A tão sonhada casa na árvore foi projetada pela hospedagem ecológica Treeful Treehouse Sustainable Resort para promover total integração com a natureza, gerando mínimo impacto. Localizado no Parque Nacional de Yambaru, no arquipélago de Okinawa, o hotel dispõe de três tipos de cabanas de madeira construídas acima do solo para que os animais nativos continuem a circular livremente em seu habitat.

Treeful Treehouse EcoResort (Foto: Divulgação)

A eletricidade necessária é gerada por sistemas neutros em carbono como energia solar, eólica e de biomassa. Cabras mantêm a grama aparada ao se alimentarem naturalmente da vegetação, dispensando o consumo de energia e evitando ruídos de máquinas. Nesse modelo de hospedagem, os hóspedes ficam completamente imersos na mata, contemplando o verde, respirando ar fresco e ouvindo os sons relaxantes da floresta, como mostra esse vídeo.

Treeful Treehouse, província de Okinawa

2578 Genka, Nago-shi, Okinawa

Website

Suihouen em Gero Onsen, Gifu

Gero Onsen, localizado no centro da província de Gifu, é um balneário de águas termais com mais de 1.000 anos de história e fontes alcalinas com pH de 9,2, conhecidas pela suavidade da água e por diversos benefícios à saúde e à estética. Exemplo perfeito de ecoturismo que promove a sustentabilidade, a bela Gero foi construída ao longo do rio Hida, e oferece atrações naturais e históricas nas proximidades, como a cachoeira Hida-Osaka Falls e o Templo Onsenji. A menos de duas horas de carro, chega-se à bela vila rural de Shirakawa-go, com casas preservadas desde os anos 1800.

Hotel Suihouen em Gero Onsen, província de Gifu (Foto: Divulgação)

Entre seus muitos hotéis e ryokans (pousada tradicional japonesa), merece destaque o tradicional hotel Suihouen. Reservado para adultos, dispõe de 17 suítes, nove das quais com banheira de água termal ao ar livre. O estabelecimento orgulha-se de seu cardápio local, sazonal e totalmente sustentável, preparado com ingredientes orgânicos fornecidos por pequenos produtores da região, que, por sua vez, utilizam fertilizantes totalmente naturais, oriundos de sobras das refeições.

Suihouen, província de Gif

2519-1 Mori, Gero, Gifu

Website (hotel)

Website (balneário Gero Onsen)

Vilarejo de Miyama, Quioto

A apenas 50 km da cidade de Quioto, cercada por montanhas e florestas, encontra-se uma vila que preserva aspectos de 1.000 anos de história. Considerada a melhor vila de turismo em 2021 pela OMT (Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas), Miyama dispõe de 39 chalés de palha feitos por artesãos com materiais locais, seguindo técnicas milenares, sendo a maior concentração de casas com telhado de palha do Japão. Em Miyama, visitantes podem se hospedar com privacidade e conforto, apreciando a simplicidade, o charme e a qualidade de vida do Japão rural.

Vilarejo de Miyama Kayabuki-no-Sato, Província de Quioto (Foto: Divulgação)

Cumprindo vários quesitos de sustentabilidade, como uso de ingredientes locais (alguns 100% locais), energia renovável (62%), ofertas de tours e atividades ecológicas (artesanato em bambu com madeira de origem natural, oficinas de palha e agricultura orgânica), Miyama é uma excelente opção para famílias que querem uma experiência de ryokan tradicional, mas com liberdade para as crianças gastarem energia sem se preocupar com outros hóspedes.

Village of Miyama 29 Hanabusa, Shima, Miyama-cho, Nantan-city, Kyoto

Website (Miyama Dispersed Hotel Association)

Website (Kyoto Miyama Tourism Association)

Tobira Onsen Myojinkan, Nagano

Aberto em 1931, o charmoso hotel Tobira Onsen Myojinkan integra o grupo Relais & Châteaux, tem certificação Green Key e oferece piscinas de águas termais (onsen). Localizado no parque nacional Yatsugatake, coração dos “Alpes Japoneses”, organiza para os visitantes uma gama de atividades que vão de pescaria, trilhas e ciclismo no verão até esqui no inverno. No entorno há diversas vinícolas a serem exploradas, além de uma fazenda de wasabi (raíz forte), pomares de maçãs e o Castelo Matsumoto.

Quarto Zen Standard no hotel Tobira Onsen Myojinkan (Foto: Divulgação)

O hotel oferece tanto refeições preparadas em estilo kaiseki (menu degustação japonês) quanto iguarias francesas que utilizam ingredientes orgânicos japoneses. Vegetais e arroz orgânicos são produzidos em fazenda própria nas proximidades do hotel.

Tobira Onsen Myojinkan, província de Nagano

8967 Iriyamabe, Matsumoto-shi, Nagano

Website

Good Nature Hotel, Quioto

A proposta do Good Nature Hotel é gerar bem-estar aos hóspedes enquanto zela pelo meio ambiente. Seus hóspedes desfrutam de uma série de atividades como ioga, cerimônias de chá, meditação no templo Ryosoku-in, passeios pela bela natureza de Kyoto, entre outras possibilidades. As suas práticas sustentáveis incluem a redução do desperdício de plástico e a preparação de alimentos que levam em conta a produção local e sazonal. “Good Nature” é também a marca própria dos seus produtos alimentares.

Good Nature Hotel, Quioto (Foto: Divulgação)

O hotel foi o primeiro a receber o prêmio na categoria Ouro do International WELL Building Institute, certificando que sua construção é ambientalmente correta e gera bem-estar às pessoas que a frequentam. Neste edifício existem cafés, pastelarias e restaurantes, alguns com estrelas Michelin.

Good Nature Hotel, província de Quioto

318-6 Inari-cho, Kawaramachidori, Shijosagaru 2-chome, Shimogyo-ku, Kyoto

Website

