Saiba como evitar o estresse dos pets durante as viagens de férias (Embora viajar com os pets possa ser gratificante, exige cuidados específicos para evitar o estresse dos animais e garantir o bem-estar durante o percurso. (Foto: Divulgação))

Viajar com os pets tem se tornado uma tendência cada vez mais comum entre os brasileiros, especialmente com o aumento da conscientização sobre o bem-estar animal. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo, em parceria com a empresa Nexus, revelou que 59 milhões de brasileiros planejam viajar durante o verão de 2024/2025, representando 35% da população do país. Nesse cenário, os animais de estimação ganham destaque como companheiros indispensáveis de viagem, reforçando a demanda por destinos e serviços que sejam pet-friendly.

De acordo com um levantamento do Booking.com, 43% dos viajantes brasileiros manifestaram interesse em reservar acomodações que recebam adequadamente seus pets. Essa preferência reflete a importância de incluir os animais na experiência turística, criando um mercado promissor para hotéis, pousadas e estabelecimentos que ofereçam estrutura e conforto.

Embora viajar com os pets possa ser gratificante, exige cuidados específicos para evitar o estresse dos animais e garantir o bem-estar durante o percurso. A escolha do transporte, a preparação da bagagem e a atenção às necessidades do animal são etapas fundamentais para uma viagem segura e confortável.

Identificar os sinais de estresse no pet é essencial. Os cães, por exemplo, podem demonstrar desconforto por meio de respiração ofegante, salivação excessiva, lambedura frequente nas patas ou no focinho, e vocalizações como choros, gemidos ou latidos. Essas reações indicam a necessidade de intervenção para aliviar a tensão do animal.

Uma maneira de aliviar a tensão é oferecer uma dieta adequada, pois ela pode auxiliar no controle emocional. A ração Snow Dog Flores Calmante, desenvolvida pela Brazilian Pet Foods, exemplifica essa abordagem ao incluir ingredientes como flor de maracujá e triptofano, precursor da serotonina, o que contribui para a calma e o bem-estar. Rica em ômega 3 e 6, vitaminas e nutrientes essenciais, a ração não contém corantes artificiais, garantindo segurança e equilíbrio alimentar.

Além disso, é fundamental preparar adequadamente a bagagem do animal, incluindo uma quantidade suficiente de ração e petiscos, comedouros e bebedouros portáteis, além de documentos importantes, como a carteirinha de vacinação.

Especialmente durante as viagens de carro, o trajeto deve ser feito em caixas apropriadas, que garantem o conforto e a segurança, ou o uso de cintos específicos para pets.

Antes de qualquer viagem, é indispensável verificar se as vacinas e a vermifugação do pet estão em dia. Essas medidas não apenas garantem a saúde do animal como também previnem possíveis contratempos durante o deslocamento. Outra recomendação importante é utilizar uma coleira de identificação com informações como o nome do animal e os contatos do tutor, reduzindo os riscos em caso de perda. Para destinos com piscinas ou ambientes propensos a acidentes, a supervisão constante é fundamental.

Dorie Zattoni, veterinária da Brazilian Pet Foods comenta que para viagens no carro deve-se usar uma caixa de transporte confortável ou um cinto de segurança para pets, fazer paradas regulares para que o animal caminhe e ofereça água. E no avião consultar previamente as regras da companhia aérea para transporte de animais, garantindo que o processo seja feito de forma segura e regulamentada.

