Universal Orlando Resort anuncia programação de eventos sazonais e experiências originais para 2025

Sempre há algo emocionante acontecendo no Universal Orlando Resort, com eventos e experiências sazonais que oferecem ainda mais diversão em todo o destino durante todo o ano. Os visitantes agora podem começar a planejar suas férias em 2025 para curtir todas as emoções do destino – não importa a época do ano, desde eventos sazonais favoritos dos fãs, como Universal Mardi Gras, Universal Halloween Horror Nights e Holidays, até experiências nos hotéis e novas aventuras para toda a família.

Abaixo estão mais detalhes dos eventos que serão realizados ao longo do ano.

Experiências nos parques temáticos e eventos sazonais

Os visitantes podem ter férias cheias de emoção com alguns dos eventos sazonais mais famosos do destino, incluindo:

O Universal Mardi Gras: International Flavors of Carnaval, de 1º de fevereiro a 30 de março, quando os visitantes podem comemorar 30 anos de evento se divertindo, saboreando culinária internacional, assistindo a um desfile espetacular, com carros alegóricos deslumbrantes, e curtindo shows ao vivo de alguns dos maiores nomes da música – de T-Pain e Juanes a Joe Jonas e muito mais.

O Halloween Horror Nights, que retorna mais cedo do que nunca em noites selecionadas, de 29 de agosto a 2 de novembro, onde os visitantes podem enfrentar casas mal-assombradas aterrorizantes inspiradas em grandes nomes do cinema e histórias originais misteriosas, zonas de medo sinistras, entretenimento ao vivo, produtos exclusivos e alimentos e bebidas temáticos no principal evento de Halloween do mundo.

Holidays na Universal, de 21 de novembro a 31 de dezembro. Aqui, os visitantes podem celebrar a época mais maravilhosa do ano com uma incrível coleção de experiências festivas – como a inspiradora magia de Natal em Christmas in The Wizarding World of Harry Potter e a chance de conhecer o próprio Grinch durante o Grinchmas. Os visitantes também podem admirar a decoração festiva em todo o destino e saborear deliciosas ofertas de comidas e bebidas com temas natalinos.

Além disso, em noites selecionadas em abril e maio, os visitantes podem mergulhar na cultura Waturi durante o novo Universal Volcano Bay Nights (detalhes adicionais serão revelados em breve).

Os visitantes também poderão comemorar o retorno da Butterbeer Season, do dia 1º de março até 31 de maio, e saborear a cerveja amanteigada de maneiras totalmente novas dentro do The Wizarding World of Harry Potter – de doces a produtos temáticos e muito mais.

Além disso, The Wizarding World of Harry Potter celebrará mais uma vez o Back to Hogwarts. Mais detalhes em breve.

Uma lista das próximas datas de eventos de 2025 e experiências em parques temáticos está incluída abaixo:

DATAS DOS EVENTOS EM 2025 NO UNIVERSAL ORLANDO Data Evento 24 e 25 de janeiro Rock the Universe 1º de fevereiro a 30 de março Universal Mardi Gras 19, 26 de abril e 3, 10, 17 de maio Universal Volcano Bay Nights 29 de agosto a 2 de novembro (noites selecionadas) Halloween Horror Nights 21 de novembro a 31 de dezembro Holidays at Universal

A emoção continua no Universal CityWalk

A diversão não para nos parques temáticos, com uma variedade de eventos no Universal CityWalk ao longo do ano – desde o Mardi Gras After Party até uma celebração do Dia de São Patrício no Pat O’Brien’s e Summer Live Music, até a transformação do Red Coconut no Cursed Coconut Club, durante o Mardi Gras, no Dead Coconut Club durante o Halloween Horror Nights e no Green and Red Coconut Club para o fim de ano. Os visitantes também podem parar em um dos muitos restaurantes ou lojas incríveis para jantar com sua família e amigos ou comprar mercadorias exclusivas que só podem ser encontradas no Universal Orlando. Para obter mais informações sobre os acontecimentos do CityWalk em 2025, clique aqui.

Eventos e experiências nos hotéis do Universal Orlando

Os hóspedes também podem escolher entre experiências e eventos especiais em hotéis selecionados, onde podem:

Abraçar o espírito ‘aloha’ no Wantilan Luau no Loews Royal Pacific Resort , um luau festivo e familiar com jantar. Os shows começam às 6h nas noites de sábado (sujeito a alterações). Para comprar ingressos, clique aqui.

no , um luau festivo e familiar com jantar. Os shows começam às 6h nas noites de sábado (sujeito a alterações). Para comprar ingressos, clique aqui. Curtir uma apresentação acústica ao vivo enquanto se delicia com um delicioso brunch cheio de comida caseira com um toque sulista durante o Acoustic Brunch no The Kitchen no Hard Rock Hotel . O brunch acontece todos os domingos. Para fazer uma reserva, clique aqui.

no no . O brunch acontece todos os domingos. Para fazer uma reserva, clique aqui. Ser transportado para o Mediterrâneo no Loews Portofino Bay Hotel’s Harbor Nights, com comida gourmet ilimitada e vinhos dos restaurantes do hotel, música ao vivo e uma apresentação de ópera tradicional. O Harbor Nights acontecerá nos dias 14 de fevereiro, 25 de abril, 17 de outubro e 28 de novembro. Para comprar ingressos, clique aqui.

O Hard Rock Hotel, o Loews Royal Pacific Resort, o Loews Portofino Bay Hotel e o Loews Sapphire Falls Resort também oferecerão refeições especiais para os hóspedes na Páscoa, Dia das Mães, Dia de Ação de Graças, Dia de Natal e Véspera de Ano Novo.

Mais detalhes para todos os eventos e experiências de 2025 serão divulgados ao longo do ano. Para planejar suas férias no Universal Orlando Resort em 2025, clique aqui.

