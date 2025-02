Professores terão 15% de desconto em hospedagens nacionais (O acordo possibilita que professores da rede pública e privada de ensino, tenham acesso ao desconto sobre a tarifa aplicada as reservas feitas diretamente nas centrais de reservas dos estabelecimentos participantes. (Foto: 89Stocker))

Em uma iniciativa inédita de valorização dos profissionais da educação e fomentar o turismo nacional, os Ministérios do Turismo e da Educação, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), assinaram um protocolo de intenção que oferece 15% de desconto para a hospedagem de professores. Os valores exclusivos são válidos para meios de hospedagem em todo o país que sejam associados à entidade. O acordo foi firmado nesta segunda-feira (03/02), em Brasília, com a presença dos ministros Celso Sabino e Camilo Santana e do presidente da ABIH Nacional, Manoel Linhares.

Confira AQUI a lista de hotéis já credenciados.

O acordo possibilita que professores da rede pública e privada de ensino, tenham acesso ao desconto sobre a tarifa aplicada as reservas feitas diretamente nas centrais de reservas dos estabelecimentos participantes. O benefício será válido tanto para a baixa quanto para a alta temporada, abrangendo acomodações em apartamento duplo com café da manhã e sujeito à disponibilidade.

A iniciativa reconhece o papel essencial dos professores e também incentiva o consumo de serviços turísticos, fortalecendo a economia local, como comentou o ministro do Turismo, Celso Sabino. “Fazer o professor viajar pelo Brasil não é apenas um reconhecimento, um prestígio, um prêmio a ele pela profissão que exerce, mas fazer as professoras e os professores viajarem pelo Brasil é também um estímulo a essa potente máquina de influência que os professores exercem sobre os seus alunos”, destacou o ministro.

O acordo foi firmado nesta segunda-feira (03/02), em Brasília, com a presença dos ministros Celso Sabino e Camilo Santana e do presidente da ABIH Nacional, Manoel Linhares. (Foto: Roberto Castro)

O ministro Camilo Santana, também reforçou o papel do professor e a importância desse incentivo. “O governo federal tem trabalhado para estimular essa cultura de reconhecimento do papel desses profissionais da educação. Com mais essa estratégia, estamos criando alguns mecanismos para valorizar esse profissional tão fundamental na nossa sociedade”, declarou.

De acordo com Manoel Linhares, presidente da ABIH Nacional, a adesão ao programa tem sido positiva, com cerca de 1.000 estabelecimentos de todo o país já integrados à campanha. “Estamos tendo um bom índice de adesão. É uma parceria importante que estabelecemos com o governo federal, pois pode aumentar a percepção da importância da integração entre diferentes setores”, afirmou Linhares.

“Os professores desempenham um papel fundamental na nossa sociedade e essa ação é uma forma de reconhecimento e incentivo. Esperamos que eles possam aproveitar essa oportunidade para conhecer mais do nosso país e contribuir com o desenvolvimento do turismo nacional”, finalizou Sabino.

Como usar?

Para usufruir do benefício, os professores precisarão anexar um comprovante de sua profissão no ato da reserva, podendo ser a carteira de identificação funcional ou o contracheque. As reservas podem ser feitas até 31 de dezembro de 2025, para uso entre 1º de março deste ano e 31 de março de 2026.

Com essa parceria, espera-se que mais educadores possam ter acesso a experiências turísticas de qualidade, contribuindo para a dinamização do turismo no Brasil.

