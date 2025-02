Mesa-redonda Hotex: os desafios da hotelaria em debate ()

Nesta semana participarei da MESA-REDONDA HOTEX em São Paulo onde, amanhã (5/fev) serei um dos debatedores do painel: “A Segurança em Meios de Hospedagem” onde darei ênfase a perspectiva crescente e a assertividade da utilização da Inteligência Artificial (IA) na hospitalidade.

O evento traz uma programação imperdível para profissionais da hotelaria e hospitalidade que buscam atualização, soluções e troca de experiências sobre temas essenciais para o setor. Durante os três dias deste evento (5 a 7 de fevereiro) durante a Feira ABIMAD no SÃO PAULO EXPO (IMIGRANTES) entre as 15h e 18h, especialistas e líderes do mercado participarão de mesas-redondas exclusivas, abordando questões fundamentais para a operação e gestão dos meios de hospedagem.

Para solicitar o link de transmissão ao vivo, utilize o Whatsapp (41) 98893-0090.

Na coluna de hoje abordarei aspectos sobre como a I.A. está revolucionando a segurança com sistemas inteligentes de monitoramento de última geração, além de destacar como a hotelaria pode abarcar estas inovações oferecendo aos seus hóspedes mais conforto, privacidade e segurança.

O papel da Inteligência Artificial na segurança

Nos últimos tempos a I.A. tornou-se aliada fundamental na segurança patrimonial, tanto para residências quanto para empresas. Ao permitir o monitoramento inteligente e análise de dados em tempo real, a IA transforma a maneira como protegemos nossos bens e oferece uma abordagem mais proativa, ágil e personalizada.

A inteligência artificial permite que sistemas integrados “aprendam” e se adaptem ao ambiente, o que torna a IA uma ferramenta poderosa no combate às ameaças. Quando aplicada à segurança, ela se destaca pela capacidade de analisar grandes volumes de dados em tempo real de forma rápida, identificando padrões de comportamento mesmo onde há aglomerações de pessoas e atuando preventivamente para impedir sinistros. Diferentemente dos sistemas tradicionais, que refletem eventos já ocorridos, a IA analisa continuamente os ambientes, detectando comportamentos atípicos e emitindo alertas antes que ocorram riscos evidentes de segurança que poderão impactar a atividade hoteleira gerando dissabores e prejuízos financeiros.

LEIA TAMBÉM: Wyndham Hotels se apresenta como grande destaque no mercado hoteleiro

Essas características fazem da IA ??uma escolha cada vez mais popular em soluções de segurança patrimonial, elevando o nível de proteção em hotéis ao trazer uma abordagem mais precisa, proativa e eficiente.

Câmeras de segurança equipadas com Inteligência Artificial

As câmeras de segurança evoluíram significativamente com a tecnologia de inteligência artificial. Equipadas com IA, as câmeras vão além do simples registro de imagens. Eles podem diferenciar seus hóspedes e colaboradores através do reconhecimento facial biométrico de outras pessoas além de monitorar os ambientes em tempo real, identificando movimentos atípicos, detectando a presença de pessoas em horários e locais não usuais além de distinguir pessoas, animais, veículos e até objetos.

Estes sistemas inteligentes são essenciais para prevenir incidentes de segurança. Por exemplo, em ambientes corporativos do hotel, a IA permite que as câmeras identifiquem atividades fora do horário de expediente e enviem alertas automáticos para a equipe de segurança, possibilitando uma resposta preventiva e minimizando o risco de episódios indesejados.

Sistemas de alarme integrados com Inteligência Artificial

Os sistemas de alarme integrados com IA vão muito além dos sensores de movimento tradicionais. Eles são programados para “aprender” com o ambiente e se adaptar às rotinas do meio de hospedagem, registrando comportamentos comuns e respondendo rapidamente às atividades naturais. Se uma porta for aberta em um local atípico ou um movimento estranho nas áreas externas, piscinas, corredores, etc. forem detectados, o sistema poderá enviar notificações instantâneas aos seus usuários habilitados, acionar alarmes e até entrar em contato com a gerência e autoridades locais em tempo real permitindo uma resposta imediata.

Além disso, a IA ajuda a reduzir alarmes falsos, uma vez que pode diferenciar eventos legítimos, como a passagem de um pet de estimação de ameaças reais. Essa precisão na identificação de incidentes torna os sistemas de alarme com IA uma escolha cada vez mais confiável e eficaz para a segurança individual e coletiva.

Capacidade da IA em prevenir riscos potenciais

Uma das vantagens mais poderosas da inteligência artificial na segurança é sua capacidade de prever e prevenir riscos potenciais. Por meio de algoritmos de aprendizado de máquina, os sistemas de segurança conseguem analisar grandes volumes de dados e identificar padrões que indicam possíveis ameaças futuras. Em um resort, por exemplo, tentativas de acesso pelas áreas externas podem ser detectadas e sinalizadas como um possível risco, permitindo que os responsáveis pela segurança do estabelecimento adotem medidas preventivas.

Essa capacidade de previsão é útil não apenas para a segurança física, mas também para a proteção digital, ao detectar tentativas de invasão em redes corporativas. Com a IA, empresas podem se beneficiar de uma segurança mais inteligente e proativa.

LEIA TAMBÉM: Perspectivas do setor hoteleiro para 2025

A inteligência artificial está moldando o futuro da segurança, permitindo novas formas de prevenção e resposta a ameaças. Várias empresas trazem esta inovação, oferecendo soluções que integram câmeras inteligentes, alarmes automatizados e monitoramento remoto e treinamento das equipes.

“Usando tecnologias mais avançadas, garante-se uma segurança personalizada e mais eficiente, trazendo tranquilidade e confiança para os hóspedes e passantes que circulam nos hotéis”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys e-mail: mvsluys@gmail.com Whatsapp: (31) 98756-3754

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo