Embratur torna-se membro do Conselho Mundial de Viagens e Turismo e reforça papel do Brasil de protagonista no turismo internacional - (crédito: Uai Turismo)

Embratur torna-se membro do Conselho Mundial de Viagens e Turismo e reforça papel do Brasil de protagonista no turismo internacional ( O anúncio simboliza um marco, consolidando o país como protagonista no cenário internacional de turismo. (Foto: Divulgação))

Durante a Feira Internacional de Turismo (FITUR) 2025, uma das mais prestigiadas e influentes exposições de turismo do mundo, a Embratur oficializou sua adesão inédita ao World Travel & Tourism Council (WTTC), o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. O anúncio simboliza um marco, consolidando o país como protagonista no cenário internacional de turismo.

LEIA TAMBÉM: Universal Orlando Resort anuncia programação de eventos sazonais e experiências originais para 2025

Com mais de 200 membros, o WTTC é uma organização global que representa o setor privado, abrangendo líderes de companhias aéreas, redes hoteleiras, operadoras de turismo e outros segmentos. Ao tornar-se membro, a Embratur reforça o compromisso do Brasil com as melhores práticas do mercado global, alinhando-se às tendências de sustentabilidade, inovação e colaboração internacional.

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destaca a importância dessa filiação. “Este é um marco para o turismo brasileiro. Nossa entrada no Conselho nos conecta diretamente aos principais players globais, permitindo avançar em direção a um turismo mais competitivo alinhado às expectativas dos viajantes internacionais,” afirma Freixo.

“Estamos posicionando o Brasil cada vez mais como um ator-chave na discussão global sobre o futuro do turismo. Esta parceria reforça nosso compromisso em estabelecer o Brasil como um destino que vê o turismo como uma atividade econômica alinhada aos desafios do século 21, impulsionando o desenvolvimento por meio da sustentabilidade ambiental e da celebração da diversidade humana”, reforça.

LEIA TAMBÉM: Chile soma 25 milhões de passageiros em 2024

CEO do WTTC, Julia Simpson, pontua a relevância desta parceria para o Brasil e para o setor global de turismo. “É uma honra que a Embratur e o Brasil sejam membros do WTTC, uma organização que reúne os principais atores do mercado privado mundial, especialmente no setor de turismo e viagens. O turismo é um setor fundamental para a economia brasileira”, disse. No caso do Brasil, ela destacou a importância da Embratur, que tem sido fundamental para atrair visitantes ao país, um destino único, repleto de belezas naturais e diversidade. “É um país tão lindo e tão grande, com tantas coisas para descobrir. Estou realmente muito feliz por termos a Embratur como associada”, concluiu.

Benefícios

A participação da Embratur no Conselho Mundial de Viagens e Turismo traz uma série de benefícios e oportunidades para o país. Ao se conectar aos padrões globais de qualidade, o país aumenta sua atratividade de investimentos e fortalece a credibilidade internacional.

A associação ao WTTC também garante acesso a dados e informações para orientar a promoção e o desenvolvimento dos destinos brasileiros. Por meio das pesquisas, relatórios e insights do Conselho, a Embratur terá mais elementos para alinhar a promoção do Brasil às tendências mundiais e terá facilitada conexões com empresas globais, potencializando projetos de infraestrutura e campanhas internacionais.

“A colaboração Embratur e WTTC vai maximizar o impacto das ações de promoção do Brasil em mercados de alta potencialidade, contribuindo para o fortalecimento da imagem do país como destino turístico competitivo com ênfase em experiências autênticas e sustentáveis”, reforça o diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis.

LEIA TAMBÉM: Boas notícias! Turismo recuperou os níveis pré-pandemia em 2024

Atribuições

A Embratur, como membro do WTTC, terá o papel estratégico de amplificar a presença do Brasil no mercado global de turismo, atrair parcerias, alinhar-se às tendências globais e promover o país como um destino sustentável e competitivo. Mais do que promover o Brasil, isso contribuirá ativamente em temas que moldam o futuro do turismo internacional.

As ações conjuntas entre a Embratur e o Conselho Mundial de Viagens e Turismo estão em fase de construção. Entre as principais frentes, destacam-se a realização de pesquisas sobre o retorno de investimentos em atividades promocionais internacionais e seu impacto na economia brasileira, além da participação em eventos de networking com líderes da indústria para ampliar parcerias e promover o Brasil nos mercados globais.

A Embratur também apresentará suas estratégias de promoção internacional aos membros do WTTC, participará de mesas-redondas sobre temas relevantes do setor e organizará um webinar sobre sustentabilidade hoteleira.

Programação

Nesta quinta-feira (23), a Embratur intensificou sua participação na FITUR. Além da adesão ao WTTC, o presidente Marcelo Freixo reuniu-se com Sandra Carvao, diretora de Inteligência de Mercado, Políticas e Competitividade da ONU Turismo (UNWTO), onde foi discutido sobre o estímulo à promoção de experiências turísticas no Brasil que priorizam a base comunitária e a sustentabilidade. Entre os tópicos foram abordados as comunidades quilombolas da Bahia, as ribeirinhas do Pará que serão impactadas pelo projeto Peabiru, focado na promoção do turismo em áreas como o quilombo Kaonge.

LEIA TAMBÉM: Pedro Leopoldo Rodeio Show divulga atrações e inicia vendas de ingressos

Outra agenda fundamental foi o lançamento do programa Brasil Travel Specialist, um programa para tornar agentes de viagens e operadores em especialistas do Brasil. A partir de agora a Embratur tem uma plataforma exclusiva para comunicação com agentes de viagens, em inglês e espanhol. O objetivo é oferecer todo o suporte ao agente de viagem na jornada de venda.

Durante o lançamento no estande, os participantes tiveram a oportunidade de degustar caipirinhas, enquanto o presidente da Embratur apresentou um vídeo explicativo sobre o uso da nova ferramenta destinada aos operadores turísticos estrangeiros, que poderão se inscrever para se tornarem especialistas no Brasil.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo