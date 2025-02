Procura por resorts all inclusive cresce em 2024 e projeta interesse recorde para 2025 (Secrets Playa Blanca Costa Mujeres (Foto: Hyatt Inclusive Collection))

O setor de turismo está vivendo um renascimento impressionante. Após os anos desafiadores da pandemia, os dados econômicos do último ano não apenas demonstraram que o mercado recuperou os números anteriores, mas também apresentou um crescimento impressionante. O mercado, que faturou cerca de 11,1 trilhões de dólares globalmente, observou um aumento no número de turistas internacionais de cerca de 11% em relação ao ano anterior. O setor de hotéis, resorts e cruzeiros também registrou um crescimento significativo, com o faturamento saltando de US$603,44 bilhões em 2023 para US$701,14 bilhões em 2024.

No Brasil, o cenário é igualmente positivo: o país recebeu mais de 6,65 milhões de turistas estrangeiros, um aumento de 12,6%. O valor gasto por esses turistas no país somou US$6,62 bilhões, a maior cifra registrada nos 11 primeiros meses do ano desde 1995.

Um dos setores que mais se destacou no último ano foi o mercado de resorts all-inclusive. A Fora, uma das principais agências de viagens do mundo, reportou um aumento impressionante de 324% nas reservas de marcas all-inclusive mais procuradas em 2024. De acordo com um relatório recente do Expedia Group, as buscas no Hotels.com com o filtro “all-inclusive” cresceram 60% em comparação ao ano anterior. Esse crescente interesse promete atingir novos patamares em 2025.

Existem alguns fatores que podem explicar esses números de sucesso: o primeiro é o crescimento das viagens em família, um público tradicional dos resorts all-inclusive. Um estudo realizado pela Skift aponta que as viagens em família estão se consolidando como uma das principais tendências dos últimos anos. Cerca de 42% dos entrevistados indicaram que seu principal motivo para viajar é fortalecer laços e criar memórias compartilhadas com a família. Nesse quesito, os resorts se destacam ao oferecer experiências que agradam a várias gerações, desde atividades recreativas para os pequenos até passeios relaxantes e culturais para os mais velhos. Outro ponto decisivo para atrair famílias é a praticidade: realizar todas as atividades em um único local, com conforto e segurança, é um grande atrativo.

O segundo fator que impulsionou o crescimento do setor é a diversificação dos perfis de viajantes. Embora as viagens em família continuem sendo o ponto forte do setor, há um aumento significativo de solteiros em busca de novas conexões menos digitais e grupos de amigos. Além disso, a Geração Z está se destacando como um novo público-alvo deste tipo de hospedagem. A Expedia Group revelou que 42% dos entrevistados da Geração Z afirmaram que resorts all-inclusive são seu tipo de hospedagem preferido, superando qualquer outra geração.

Por último, houve uma a percepção dos viajantes de uma certa evolução dos resorts all-inclusive, desde seu auge no mercado de massa nos anos 1980. Em 2024, o modelo excessivo de bebidas e buffets deu lugar à alta gastronomia em restaurantes sofisticados; resorts genéricos foram substituídos por propriedades com design arquitetônico marcante, integradas ao contexto cultural do destino; e as aulas de hidroginástica cederam espaço a experiências personalizadas de bem-estar e para a alegria dos hóspedes, o conceito manteve sua maior vantagem: o conforto de um pagamento único antecipado, eliminando surpresas no check-out.

Atentas a essa crescente demanda, marcas de hospitalidade como Marriott, Hyatt, Hilton e Rixos têm liderado uma onda de inaugurações de resorts all-inclusive, sinalizando um foco renovado nesse setor. A Hyatt, que no ano passado bateu um pipeline record de 138000 quartos e é líder no segmento, vem expandindo consistentemente seu portfólio all inclusive ao longo da última década. Esse movimento incluiu o lançamento de marcas como Hyatt Ziva e Hyatt Zilara, além de investimentos em destinos menos explorados, como a costa búlgara do Mar Negro. Para 2025 a marca projeta um aumento de reservas nas Américas em torno de 20% apenas no primeiro semestre deste ano.

“Para 2025, nossa linha planeja estrear em dois novos destinos: Santa Lúcia e Aruba . Também vamos inaugurar o Hyatt Vivid Punta Cana o segundo hotel da marca Hyatt Vivid Hotels & Resorts que oferecendo um resort à beira-mar com 500 quartos somente para adultos. Além disso, a Hyatt Inclusive Collection está de olho no mercado brasileiro e busca investidores para lançar o primeiro hotel da marca no país, consolidando sua estratégia de expansão na América Latina. O Brasil é uma oportunidade promissora para expandir nosso portfólio” destaca Antonio Fungairino, Head de Desenvolvimento das Américas da Hyatt Inclusive Collection.

As redes hoteleiras têm intensificado os investimentos em resorts para tornar a experiência dos hóspedes mais atrativa e envolvente. Tecnologias inovadoras, como concierges virtuais equipados com inteligência artificial, estão transformando a interação com os clientes, oferecendo recomendações personalizadas e suporte em tempo real. Além disso, os resorts estão diversificando suas ofertas de lazer, apostando em atividades imersivas na cultura local, festas exclusivas, atividades em parceria com marcas de luxo e também nas mais recentes tendências de bem-estar, que incluem biohaking, camas com monitoramento de sono, tratamentos com oxigenio.

Em um mundo repleto de opções de serviços, conteúdos de viagem e destinos, planejar férias tornou-se uma tarefa mais complexa e, muitas vezes, sobrecarregante. Diante dessa abundância de escolhas, os resorts all-inclusive emergem como uma solução ideal para quem busca relaxamento total e conforto, sem abrir mão de vivenciar experiências locais ricas e autênticas.

Essa combinação de conveniência e personalização tem impulsionado o mercado de resorts, que registrou um faturamento recorde de US$ 211,9 bilhões e projeta alcançar US$ 280,71 bilhões até 2029, refletindo o crescente interesse dos viajantes por este segmento.

