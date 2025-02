Diversão garantida: todos pagam meia no Hot Beach Olímpia durante fevereiro e março (Durante os meses de fevereiro e março, todos pagam meia-entrada no ingresso para curtir as incríveis atrações (Foto: Divulgação))

O parque aquático Hot Beach Olímpia está com uma promoção imperdível para quem deseja aproveitar momentos de diversão e lazer neste verão. Durante os meses de fevereiro e março, todos pagam meia-entrada no ingresso para curtir as incríveis atrações, tornando a experiência ainda mais acessível para famílias, amigos e casais que buscam um destino inesquecível em São Paulo.

Conhecido por suas piscinas de águas quentes, o parque aquático oferece mais de 20 atrações como toboáguas radicais, rios de correnteza e áreas dedicadas ao relaxamento. Entre as novidades, está o recém-inaugurado toboágua Embolada, com quatro pistas paralelas, 15 metros de altura e 60 metros de extensão. A estrutura, que alcança até 40 km/h, foi projetada para proporcionar adrenalina controlada, ideal para uma competição saudável.

Outro grande atrativo é a estrutura geral, que conta com espaços sombreados, espreguiçadeiras e cabanas onde é possível aproveitar o clima tropical. A recreação também chama a atenção, já que a equipe é treinada para garantir que a diversão seja segura e organizada tanto para adultos quanto para crianças

Opções de hospedagem para curtir o Hot Beach Olímpia

O complexo do Hot Beach Parques e Resorts conta com quatro resorts premiados que oferecem conforto e praticidade. O Thermas Park Resort & SPA é um resort boutique com apenas 48 apartamentos, ideal para quem busca exclusividade. Já o Celebration Resort Olímpia é perfeito para aqueles que buscam comodidade, diversão e um local que receba o seu amigo de quatro patas, com acesso facilitado ao Hot Beach Olímpia e outras atrações da cidade. O Hot Beach Resort é o único “pé na areia”, com acesso exclusivo ao parque aquático, sendo uma excelente escolha para as famílias que viajam com crianças pequenas. Outra opção é o Hot Beach Suites, que oferece quartos para até 7 pessoas, equipados para oferecer uma experiência de hospedagem mais personalizada.

Informações e reservas de pacotes no site ou pelo WhatsApp e telefone (17) 3279-1111.

