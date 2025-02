MTur e ONU Turismo firmam um acordo para distribuição de publicações ligadas ao setor (A parceria também reforça a cooperação entre organismos globais e o Brasil na construção de um turismo responsável. (Foto: Divulgação MTur))

O Ministério do Turismo (MTur) e a ONU Turismo formalizaram, nesta terça-feira (04.02), um acordo para a tradução em português e distribuição de publicações voltadas à promoção da igualdade de gênero no setor turístico. O contrato foi assinado em Madri, na Espanha, pela secretária executiva do MTur, Ana Carla Lopes e pelo secretário-geral da entidade internacional, Zurab Pololikashvili, na ocasião, representado pela diretora executiva de Turismo do organismo internacional, Zoritsa Urosevic o diretor regional para as Américas da ONU Turismo, Gustavo Santos. A parceria tem a vigência até 3 de fevereiro de 2028.

Ao todo, três publicações estão contempladas no acordo: Informe Regional das Mulheres no Turismo na América Latina e no Caribe, texto original em espanhol, além das Diretrizes para a Integração de Gênero no Setor Público de Turismo e do livro Estratégia Inclusiva de Gênero para Empresas de Turismo, que ambos estão originalmente em inglês. As versões das publicações em português estarão disponíveis no site do Ministério do Turismo.

A distribuição das obras deve ocorrer em até 12 meses, após a assinatura do contrato e será uma oportunidade para fortalecer o setor nacional com um conteúdo de referência, como afirma a secretária-executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes.

“São publicações de extrema importância e que estarão disponíveis pata os países de lingua portuguesa no mundo todo. Esta iniciativa permitirá que mais profissionais do setor tenham acesso a diretrizes essenciais para a inclusão e equidade de gênero no turismo, contribuindo para um mercado mais igualitário, justo e representativo”, enfatizou.

O Brasil tem exercido um papel de liderança importante nas diretrizes do turismo mundial. Desde 2023, o país conta com uma sede do escritório da ONU Turismo, no Rio de Janeiro. A unidade atua na representação dos interesses da América Latina e do Caribe frente ao turismo global, ajudando a expandir a atração de estrangeiros para o país.

Além disso, o ministro do Turismo, Celso Sabino, foi eleito e já está exercendo o cargo de presidente no Conselho Executivo da organização. É a primeira vez que um brasileiro chega nessa posição, destacando a relevância do Brasil como um mercado crescente e em pleno desenvolvimento.

A parceria também reforça a cooperação entre organismos globais e o Brasil na construção de um turismo responsável. “Em um momento especial em que o país recebe o primeiro escritório da ONU Turismo para a América Latina, a assinatura deste contrato reafirma o compromisso da entidade e do MTur com a inclusão e o desenvolvimento sustentável do turismo em escala global”, finalizou Ana Carla Lopes.

