7 tendências que vão transformar o turismo em 2025 (Tecnologia, sustentabilidade e personalização definem o futuro das viagens. (Foto: anyaberkut/Getty Images))

Com o avanço da tecnologia, mudanças nos hábitos dos viajantes e uma crescente preocupação com a sustentabilidade, o setor de turismo vive um momento de transformação. O ano de 2025 promete consolidar novas formas de viajar, impulsionadas pela busca por experiências autênticas, inovação tecnológica e um turismo mais responsável.

Segundo levantamento da R3 Viagens, uma das principais agências de viagens corporativas e de lazer do Brasil, sete tendências se destacam e devem ganhar força nos próximos meses. “Os viajantes estão mais exigentes e querem experiências sob medida. A personalização e o impacto ambiental das viagens serão fatores cada vez mais decisivos na hora de escolher um destino”, afirma Wilson Silva, Diretor de Marketing e Tecnologia da R3 Viagens.

Turismo Noturno: Destinos Que Brilham Depois do Pôr do Sol

A experiência turística não se limita mais ao horário comercial. O turismo noturno está se tornando uma forte tendência, impulsionado pela busca por experiências exclusivas, menos aglomeração e cenários deslumbrantes à noite.

Destaques de 2025:

Passeios a museus e monumentos após o pôr do sol

Observação da aurora boreal e astroturismo

Trilhas e praias bioluminescentes

Destinos recomendados: Islândia, Noruega, Chile, Lapônia (Finlândia)

“Calmcations”: A Ascensão das Viagens para Desacelerar

A necessidade de se desconectar do estresse urbano tem impulsionado as chamadas “calmcations”—viagens voltadas ao relaxamento e bem-estar. Esses roteiros incluem hospedagens em ambientes silenciosos e sem tecnologia, imersões na natureza e práticas como meditação e mindfulness.

Tendências em alta:

Hotéis e resorts especializados em silêncio e descanso

Retiros de detox digital, longe de redes sociais e telas

Cabines autossustentáveis em meio à natureza

Destinos recomendados: Noruega, Finlândia, Japão, Suíça, Bali

Inteligência Artificial no Turismo: Mais Eficiência e Personalização

A IA (Inteligência Artificial) está revolucionando a maneira como planejamos e vivenciamos as viagens. Em 2025, essa tecnologia está presente em hotéis inteligentes, aeroportos automatizados e plataformas de reservas personalizadas.

Inovações tecnológicas no turismo:

IA generativa criando roteiros personalizados com base nas preferências do viajante

Check-in biométrico e eliminação do uso de passaportes físicos nos aeroportos

Hotéis que ajustam automaticamente temperatura, iluminação e música do quarto

“A tecnologia está tornando as viagens mais fáceis e personalizadas. O uso de IA não substitui a experiência humana, mas otimiza processos e melhora a experiência do cliente”, destaca Wilson Silva, da R3 Viagens.

Viagens Solo com Conexão Social

Cada vez mais viajantes estão embarcando sozinhos, mas isso não significa isolamento. O conceito de “solo travel” está evoluindo para experiências que incentivam a socialização e novas conexões.

Tendências para viajantes solo:

Grupos de viagem organizados para interação entre desconhecidos

Aplicativos que conectam viajantes solo a experiências locais

Excursões e retiros com foco em networking

Destinos recomendados: Portugal, México, Tailândia, Japão, Croácia

Destinos Menos Explorados: Fugindo do Turismo de Massa

Após anos de superlotação em cidades como Veneza e Paris, os turistas estão buscando alternativas menos conhecidas, mas igualmente encantadoras. Essa tendência visa descentralizar o turismo e proporcionar experiências mais autênticas.

Destaques de 2025:

Troca de destinos superlotados por alternativas menos conhecidas

Hotéis boutique e experiências personalizadas

Foco na cultura local e em experiências imersivas

Destinos em ascensão: Uzbequistão, Geórgia, Albânia, Madagascar, Vietnã

Turismo Sustentável: Viagens com Menor Impacto Ambiental

A preocupação com sustentabilidade continua moldando o turismo. Em 2025, viajantes estão priorizando empresas e destinos comprometidos com o meio ambiente.

Soluções ecológicas no turismo:

Hotéis com certificação de neutralidade de carbono

Compensação de emissões de CO? das viagens

Incentivo ao turismo regenerativo, que beneficia as comunidades locais

Destinos sustentáveis: Costa Rica, Butão, Noruega, Nova Zelândia, Canadá

Viagens de Nostalgia: O Passado de Volta ao Presente

O turismo nostálgico está crescendo, com viajantes buscando reviver momentos marcantes da infância e adolescência. Isso inclui desde turnês musicais de bandas clássicas até viagens inspiradas em filmes e séries famosas.

Experiências nostálgicas em alta:

Acampamentos de verão para adultos

Festivais retrô e turnês musicais de bandas icônicas

Hotéis e atrações inspirados em clássicos dos anos 80 e 90

Exemplos de turismo nostálgico: Festivais musicais, parques temáticos clássicos, Eurocamp

Conclusão: O Futuro das Viagens em 2025

O ano de 2025 traz um turismo mais personalizado, tecnológico e sustentável, refletindo o desejo dos viajantes por experiências transformadoras e responsáveis.

“Os turistas de hoje buscam mais do que apenas conhecer um destino. Eles querem vivenciá-lo de forma única e significativa, seja explorando novos lugares, desconectando-se do digital ou se conectando com outras culturas”, conclui Wilson Silva, da R3 Viagens.

