Chile soma 25 milhões de passageiros em 2024 (Vista da Viña El Principal em Pirque/ Chile)

O Aeroporto Arturo Merino Benítez somou 25 milhões de passageiros em 2024, superando os números pré-pandemia. O volume se confirmou histórico para o setor turístico, que ultrapassou a marca de quatro milhões de turistas internacionais. “É um marco e um exemplo claro da recuperação econômica que vivemos”, diz Verónica Pardo.

Melhorias em infraestrutura, incluindo modernização do Terminal Internacional e do Terminal Nacional, previstas de serem concluídas em 2025, aumentarão a capacidade de atendimento e tornarão mais eficiente o processo de entrada de turistas. Além disso, os serviços públicos foram reforçados para garantir uma experiência de qualidade aos viajantes. “Este esforço não só fortalece a posição do Chile como destino turístico competitivo, mas também melhora a economia nacional, gerando emprego e dinamismo em toda a cadeia de valor do turismo”, destaca a Subsecretaria.

LEIA TAMBÉM: Boas notícias! Turismo recuperou os níveis pré-pandemia em 2024

Embora o aumento da média de noites de estada tenha sido confirmado ao longo dos últimos anos, passando de 11,7 em 2019 para 13,5 m 2023, a indústria vive o desafio de ampliação do gasto per capita dos visitantes.

Verónica Pardo, Subsecretária de Turismo do Chile (Foto: Secretaria de Turismo do Chile)

Verónica Pardo falou sobre o que chamou de “armadilha mundial do volume”, um fenômeno que afeta globalmente a indústria. A subsecretaria destacou a importância do turismo com maior valor agregado e que prioriza a diversificação, com experiências únicas e de qualidade, como o turismo de aventura, o enoturismo e o turismo cultural. “Em minha avaliação, o turismo deve trabalhar para ser protagonista em uma indústria capaz de ser uma ponte entre culturas, um motor de desenvolvimento econômico e uma plataforma de preservação ambiental. Além disso, estamos concentrando os esforços de promoção internacional em mercados com maiores gastos, como o Brasil, os Estados Unidos e a Europa”, diz.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo