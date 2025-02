FlixBus lança superpromoção em todo o Brasil com até 60% de desconto para viagens de pré-carnaval (Foto: divulgação)

A FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, lança sua primeira superpromoção de 2025, com descontos de até 60% nas rotas operadas por suas empresas parceiras no Brasil. As tarifas promocionais estarão disponíveis exclusivamente no aplicativo e no site da FlixBus entre 3 e 10 de fevereiro, para embarques até 26 de fevereiro.

Para quem busca viajar com conforto, segurança e economia, a promoção é a oportunidade perfeita para aproveitar o pré-Carnaval. A FlixBus oferece opções de destinos para todos os perfis de viajantes, e as passagens com desconto estão disponíveis para diversas rotas, conectando as principais cidades brasileiras a vários destinos. Os tradicionais destinos de Carnaval, como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA) são ótimas opções para quem quer curtir o clima de folia, e para quem prefere tranquilidade, cidades como Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Natal (RN), Balneário Camboriú (SC), Brasília (DF) e Goiânia (GO) são os melhores destinos.

“Com tarifas promocionais, compra fácil e ônibus confortáveis, viajar com os parceiros da FlixBus se torna uma escolha irresistível. Seja para turismo, trabalho, visitar a família ou simplesmente relaxar, pagar menos e contar com a conveniência da tecnologia faz toda a diferença,” destaca Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil.

Reserve com antecedência

Para garantir os melhores preços, é essencial reservar com antecedência pelo site ou aplicativo da FlixBus, disponível para iOS e Android, já que o número de assentos promocionais é limitado. Não é necessário usar cupons de desconto, pois as tarifas são aplicadas automaticamente durante a busca e compra. A aquisição dos bilhetes está sujeita a taxas e impostos.

Serviço – Superpromoção da Flixbus

Período de reservas: de 3 a 10 de fevereiro de 2025

Período de viagem: de 3 a 26 de fevereiro de 2025

Descontos: até 60%

As ofertas são válidas para compras realizadas no site ou no aplicativo da FlixBus.

