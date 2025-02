Com alta do turismo, empresas do setor precisam investir em atendimento inclusivo - (crédito: Uai Turismo)

Com alta do turismo, empresas do setor precisam investir em atendimento inclusivo

Com o verão de 2025 prometendo ser uma das temporadas mais movimentadas para o turismo brasileiro, setores como hotéis, hostels, companhias aéreas, rodoviárias, aeroportos, bares, restaurantes e empresas de aplicativos de transporte enfrentam alta demanda devido ao aumento de visitantes nas áreas de maior atração turística. Segundo uma pesquisa recente do Ministério do Turismo, 35% dos brasileiros planejam viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, o que representa 59 milhões de pessoas e um impacto econômico de R$ 148 bilhões, sublinhando a importância do turismo na economia nacional.

A Diaspora.Black, uma startup líder em treinamentos B2B de diversidade e inclusão, oferece uma solução especializada chamada Atendimento Inclusivo. Este treinamento é crucial para que as empresas do setor de turismo possam receber um número crescente e diversificado de turistas com eficiência e empatia, especialmente em um cenário de aumento de viagens. Conforme aponta Haroldo Nascimento, CBO da Diaspora.Black, “Nosso programa de Atendimento Inclusivo não só atende as necessidades imediatas do setor de turismo, mas também prepara as empresas para as expectativas de um mundo cada vez mais interconectado e multicultural”.

O turismo internacional no Brasil também está em alta e tem quebrado recordes, com o ano de 2024 registrando a visita de mais de 6 milhões de turistas estrangeiros, um crescimento de 12,6% em relação ao ano anterior, segundo a Embratur. Europeus, especialmente espanhóis, mostraram grande interesse por experiências culturais, praias ensolaradas e rica gastronomia, destacando a Europa como um importante mercado emissor.

Vantagens de investir em atendimento inclusivo:

Certificação ESG

Empresas que conseguem treinar 70% de seu quadro funcional recebem o prestigioso Selo Diaspora.Black.

Engajamento e interatividade

Com uma experiência gamificada, as empresas podem melhorar consideravelmente seu serviço e obter impactos positivos diretos na satisfação do cliente.

“A certificação além de ser um selo de qualidade, atrai também clientes que buscam experiências verdadeiramente respeitosas e inclusivas em termos de diversidade humana”, conclui o CBO da startup. Desta forma, com o mercado em alta, a Diaspora.Black oferece às empresas turísticas uma estratégia essencial para aprimorar a qualidade de atendimento através de práticas inclusivas, garantindo, assim, experiências inesquecíveis e personalizadas para todos os tipos de turistas.

