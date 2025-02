MSC Cruzeiros oferece opções de minicruzeiros de 3 a 5 noites pelo Brasil (Com duração de 3 a 5 noites, essas opções são perfeitas para quem busca uma breve pausa para relaxar e sair da rotina ou deseja ter a experiência de navegar pela primeira vez. (Foto: Divulgação))

A MSC Cruzeiros está com uma ampla variedade de roteiros para minicruzeiros até abril deste ano pelo Brasil. Com duração de 3 a 5 noites, essas opções são perfeitas para quem busca uma breve pausa para relaxar e sair da rotina ou deseja ter a experiência de navegar pela primeira vez.

Durante os minicruzeiros, os hóspedes têm a oportunidade de aproveitar toda a estrutura oferecida pelos navios da Companhia, incluindo opções de lazer e relaxamento, com piscinas e hidromassagens, gastronomia com restaurantes que oferecem menus de inspiração global, além de entretenimento para todas as idades.

Até abril deste ano, o ultramoderno MSC Seaview e os elegantes MSC Armonia e MSC Orchestra oferecerão minicruzeiros com destino a maravilhosas cidades do Sul e Sudeste do Brasil. Confira:

MSC Seaview

Com embarques em Santos, no litoral paulista, este ultramoderno navio oferece roteiros de 3 noites com escalas em Búzios, no Rio de Janeiro, além de opções de minicruzeiros de 4 noites, com visitas a Búzios e Ilha Grande; e Porto Belo e Balneário Camboriú.

MSC Seaview (Foto: Divulgação)

O MSC Seaview possui um design que privilegia a vista do mar e a luz solar, com amplas áreas ao ar livre e uma impressionante promenade externa. Seu imponente atrium se estende por quatro andares e suas laterais possuem duas passarelas com piso de vidro que oferecem aos hóspedes vistas espetaculares do oceano. O navio possui amplas áreas de lazer como parque aquático para as crianças, cinco piscinas e 13 hidromassagens, duas tirolesas com 105 metros de comprimento cada, a Ponte dos Suspiros – uma passarela com piso de vidro a 40 metros de altura, toboáguas, 17 bares e lounges, boliche, cinema XD, simulador de Fórmula Racer, teatro com shows espetaculares, discoteca, espaços exclusivos para crianças em parceria com a LEGO® e Chicco®, além de academia equipada com aparelhos de última geração da Technogym®, diversas lojas, e o MSC Aurea SPA. Para quem busca uma experiência ainda mais luxuosa, privativa e exclusiva, o MSC Seaview apresenta o produto MSC Yacht Club.

MSC Armonia

Também partindo de Santos, o elegante navio oferecerá minicruzeiros de 3 noites, com destino a Búzios; opções de 4 noites com visitas alternadas em Búzios, Ilha Grande e Ilhabela; além de um roteiro de 5 noites com visitas a Ilha Grande, Rio de Janeiro e Búzios.

The Red Bar, MSC Armonia (Foto: Divulgação)

O MSC Armonia possui 4 restaurantes servindo menus de culinária internacional, 9 bares e lounges, além de variadas opções para o entretenimento de crianças e adolescentes, com áreas destinadas a cada faixa etária desse público, teatro com shows espetaculares, lojas, discoteca, 3 piscinas, hidromassagens, o autêntico spa balinês MSC Aurea SPA, academia e solário.

MSC Orchestra

O sofisticado navio oferece embarques na cidade do Rio de Janeiro para minicruzeiros de 3 noites com destino a Ilhabela, no litoral paulista.

Le Piscine, MSC Orchestra (Foto: Divulgação)

O navio combina seu design mediterrâneo com muito conforto e elegância. A bordo, os hóspedes encontrarão diversas opções de lazer, incluindo três piscinas, quatro jacuzzis, minigolfe e quadra poliesportiva. A oferta gastronômica do navio é composta por cinco restaurantes de culinária internacional e 12 bares e lounges, um amplo teatro, discoteca e áreas infantis equipadas com produtos e brinquedos das marcas LEGO® e Chicco®. O navio também conta com o MSC Aurea Spa, um autêntico spa balinês, com diversas opções de tratamentos corporais e faciais, bem como uma academia equipada com aparelhos da Technogym®.

Todas as tarifas são em reais e podem ser parceladas em até 12 vezes, sem entrada e sem juros. Além disso, os viajantes podem realizar a compra antecipada de serviços a bordo, como pacotes de bebidas, tratamentos no spa, reservas em restaurantes de especialidades, pacote de internet, games e excursões, também com a possibilidade de parcelamento e pagamento em reais, junto com a tarifa do cruzeiro.

Para saber mais sobre os minicruzeiros durante a temporada 2024/2025 no Brasil, acesse aqui.

