Vivencie um carnaval de sofisticação e bem-estar em meio à Serra da Mantiqueira (Com a chegada do carnaval, muitas pessoas buscam um lugar tranquilo para fugir do agito da data. (Foto: Divulgação Hotel Ort))

Com a chegada do Carnaval, muitas pessoas começam a procurar um refúgio tranquilo para fugir do agito e descansar em meio à natureza. Localizado nas encantadoras paisagens de Campos do Jordão, o Hotel Ort é a escolha ideal para quem deseja vivenciar momentos de conforto, lazer e relaxamento na exuberante Serra da Mantiqueira.

LEIA TAMBÉM: Turismo Esportivo: Sports Trip lança pacotes para eventos esportivos pelo mundo

Reconhecido como o mais jovem e sofisticado complexo hoteleiro da Mantiqueira, o Ort conta com uma programação diversificada que agrada casais, famílias e grupos de amigos. Para quem busca relaxar, o hotel oferece opções como sauna seca e úmida, piscinas climatizadas – coberta e ao ar livre –, hidromassagem e revitalizantes aulas de yoga e pilates. Além disso, o exclusivo Pureté SPA dispõe de quatro salas de tratamento – single e double – em um ambiente de elegância rústico-chic, projetado para proporcionar bem-estar em cada detalhe.

Para os que desejam se reconectar com a natureza durante o feriado, o hotel, localizado em meio a natureza da Serra da Mantiqueira, oferece experiências únicas. Entre as opções estão passeios de bicicleta pela região, trilhas dentro da propriedade, visitas à charmosa fazendinha Tiere, piqueniques nas montanhas ou jardins, passeios a cavalo e até a oportunidade de assistir ao nascer do sol no topo da montanha, com direito a fogueira e um delicioso café da manhã completo.

Hotel Ort (Foto: Divulgação)

Na gastronomia, o Hotel Ort se destaca com duas experiências memoráveis. O Küche, eleito o 8º melhor restaurante do Brasil na categoria Restaurantes Finos pelo prêmio Travellers’ Choice 2024, oferece um menu que une inspirações da Europa Ocidental com a riqueza dos ingredientes regionais. Já a Pizzaria Ôpa conquista os visitantes com suas pizzas de influência italiana e mediterrânea, consideradas as melhores da região.

LEIA TAMBÉM: MSC Cruzeiros oferece opções de minicruzeiros de 3 a 5 noites pelo Brasil

Para o Carnaval, o hotel preparou uma programação especial que combina sofisticação e diversão. Um dos destaques é o Churrasco Arte do Fogo, uma celebração de sabores que promete encantar os amantes da alta gastronomia. Durante o pôr do sol, o Sunset com DJ cria o ambiente perfeito, com boa música e uma paisagem deslumbrante. À noite, o Musik Bar transforma-se no cenário da sofisticada Noite de Drinks, com coquetéis exclusivos. Para tornar o feriado ainda mais especial, cada quarto receberá, como cortesia, o Despina, espumante exclusivo produzido pelo próprio hotel, um presente pensado para criar memórias inesquecíveis.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo