Belize se reinventa para 2025 (Há muito acontecendo na indústria do turismo de Belize (Foto: Divulgação))

Conhecido por sua rica herança cultural e paisagens naturais deslumbrantes, Belize segue o impulso do recorde de pernoites registradas no último ano, apresentando perspectivas ainda mais promissoras para 2025. Há muito acontecendo na indústria do turismo de Belize: de oportunidades únicas a novidades que prometem elevar ainda mais a experiência dos visitantes, o país espera atrair novos viajantes para conhecer os encantos deste destino, que é um verdadeiro tesouro situado na América Central. Por isso, com melhorias em resorts e novos passeios, não vão faltar motivos para escolher este paraíso tropical como próximo destino de viagem.

LEIA TAMBÉM: Cafeterias de marcas de luxo: uma tendência para restaurantes renomados?

Belize também está passando por uma série de melhorias em sua infraestrutura para aprimorar a experiência dos visitantes de forma geral. Além da ampliação das opções de transporte, como carrinhos de golfe nas regiões turísticas, o país está implementando novos serviços de balsa e investindo na melhoria das redes viárias. Mudanças que visam facilitar a locomoção e tornar a exploração das diversas paisagens de Belize mais acessível, permitindo que os turistas dediquem mais tempo às experiências e menos ao deslocamento. Com isso, é possível visitar atrações incríveis, como os antigos sítios arqueológicos maias. Ou ainda explorar as exuberantes florestas tropicais por meio de tours guiados, aproveitando ao máximo tudo o que o país tem a oferecer.

Hotelaria de Belize em expansão

Um dos desenvolvimentos mais notáveis é a abertura de diversos resorts de luxo ao longo da deslumbrante costa de Belize, que conta com 290 quilômetros de litoral. Enquanto alguns empreendimentos estão melhorando suas instalações, como é o caso do Royal Belize que passa a contar com uma nova piscina de borda infinita. Já outros estão focando em sustentabilidade, garantindo uma estadia ainda mais confortável, além de ecologicamente correta. Por isso prepare-se para desfrutar de belos panoramas, saborear refeições gourmet preparadas com ingredientes locais e relaxar em spas que utilizam produtos naturais e locais.

Blue Hole – Belize (Foto: Divulgação)

Os hotéis e resorts de Belize destacam-se pela variedade de experiências que proporcionam aos hóspedes. O Hopkins Bay Resort, por exemplo, é perfeito para famílias, oferecendo atividades únicas como caça ao caranguejo fantasma, pesca no píer e observação de pássaros e vida selvagem, transformando a estadia em uma aventura inesquecível para todas as idades.

LEIA TAMBÉM: Carnaval sem agitação e em meio a natureza em Santo Antônio do Pinhal

Para os amantes de aventura, o Sweet Songs Jungle Lodge apresenta duas opções emocionantes: a exploração da mágica Crystal Cave ou um dia repleto de adrenalina no Excalibur Adventure, que inclui tirolesa, escalada, caminhada em cavernas e rapel. Os hóspedes também podem aproveitar caminhadas pela Reserva Florestal Pine Ridge.

Já o luxuoso Four Seasons Resort and Residences em Caye Chapel oferece uma experiência única ao combinar um campo de golfe de alto padrão com sua localização privilegiada ao lado da segunda maior barreira de corais do mundo, proporcionando uma mistura perfeita de esporte e natureza em um ambiente sofisticado.

Novos passeios e experiências

Além das novidades do setor hoteleiro, Belize também está expandindo suas ofertas de aventura, introduzindo novos passeios ecológicos. Isso inclui caminhadas guiadas pela selva, mergulho e snorkeling em coloridos recifes de coral – inclusive o Great Blue Hole, cartão-postal do país e patrimônio mundial da UNESCO. Os viajantes poderão combinar com as experiências culturais que ajudam a conectar-se com o rico patrimônio das comunidades locais.

A rica herança cultural pode ser apreciada através da nova exposição Maya Creating Civilization, passeio imperdível para quem ama história. O Museu de Belize apresenta esta mostra inovadora que mergulha no legado desta civilização, destacando suas profundas contribuições: arquitetura, agricultura e astronomia. E fica a dica, não deixe de visitar também o Museu de Arte de Belize, que celebra a criatividade e o patrimônio artístico com uma coleção curada de obras contemporâneas e tradicionais. O museu apresenta o estilo de vida, música e beleza natural de Belize através de entalhes em madeira, pinturas, retratos e paisagens.

Biltmore – Belize (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: 5 acomodações no Japão que unem sofisticação e conforto à integração com a natureza

A culinária também promete surpreender ainda mais! Muitos restaurantes agora oferecem experiências gastronômicas especiais que destacam os sabores do país. De frutos do mar frescos a pratos tradicionais temperados com especiarias, prepare-se para uma vivência única. Inclusive, ao planejar sua viagem para 2025, a dica é ficar atento ao calendário de eventos de Belize, já que muitos deles são festivais gastronômicos.

De belas praias e cachoeiras escondidas a sítios arqueológicos e vibrantes mercados locais, Belize oferece uma riqueza de experiências para todo tipo de viajante. Por isso uma coisa é certa: seja você um amante de adrenalina ou alguém procurando relaxar, há opções de sobra te esperando neste encantador destino. Para chegar até lá, a partir do Brasil, há voos da Copa Airlines via Panamá, onde é o hub da companhia. Já para quem for viajar a partir dos Estados Unidos, há voos via Miami e Dallas com a American Airlines, via Houston com a United Airlines e de Atlanta com a Delta Airlines.

Mais informações através do site.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo