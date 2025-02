Travel Next Minas anuncia nova data para edição 2025 (Registro da 2ª edição da Travel Next Minas (Foto: Ronaldo Almeida/Divulgação))

A terceira edição da Travel Next Minas está confirmada, em 2025, no Expominas (MG). No entanto, em nova data: o evento ocorrerá dias 21 e 22 de agosto (quinta e sexta-feira), sob a temática “O Futuro do Turismo: Conectando Pessoas com Inovação e Inteligência Artificial como Aliada”.

A mudança, segundo Rubia Coser, diretora do evento, atende, entre outros aspectos, uma demanda da organização para ampliar as oportunidades de experiência no destino. “Neste momento, já estamos trabalhando na estruturação do evento, que virá mais completo, maior e melhor”, diz Rubia.

A edição 2025 da Travel Next Minas mantém parceria com Daniel Turbox na curadoria de conteúdo do evento. “A nova era da internet não é sobre tecnologia pelo simples uso dela, mas sobre como ela pode nos ajudar a criar conexões mais humanas e experiências de viagem mais personalizadas. No turismo, o viajante deve estar sempre no centro. A inovação e a inteligência artificial são ferramentas poderosas para apoiar os agentes de viagens a oferecer um atendimento mais eficiente, estratégico e memorável. No Travel Next Minas 2025, vamos explorar como essas transformações podem elevar o papel do agente de viagens a um novo patamar”, diz.

Para mais informações acesse o site.

