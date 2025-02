Wyndham Hotels se apresenta como grande destaque no mercado hoteleiro (Foto: Site Wyndham Hotels)

A recente divulgação em primeira mão nesta coluna acerca da possibilidade concreta da conversão de mais um hotel em Belo Horizonte em futuro próximo, que até o momento superou a marca de 22 mil leituras somente através do Portal Uai Turismo, direcionou muitos holofotes para a Wyndham Hotels & Resorts cuja sede mundial fica na aprazível Parsippany no Estado de New Jersey, distante 45 km da ilha de Manhattan (New York). A Wyndham, como citei na ocasião, uma das principais concorrentes a suceder a rede atual após o término do contrato em discussão na esfera jurídica.

Corroborando sua estratégia de crescimento, endossada por seu oficializado interesse na inclusão do referido hotel em seu portfólio, a Wyndham, maior rede de franquias hoteleiras do mundo com aproximadamente 9.200 hotéis em mais de 95 países, teve também presença destacada na edição deste ano da Feira Internacional de Turismo (Fitur), que aconteceu até este último domingo em Madri.

Wyndham Hotels & Resorts na Fitur

A Wyndham Hotels & Resorts aproveitou sua presença na tradicional feira anual da capital espanhola para estreitar laços com parceiros do setor, bem como para apoiar as vendas de seus mais de 260 hotéis em operação na América Latina e no Caribe. Seus franqueados se beneficiam do Wyndham Advantage, uma combinação de marketing de classe mundial, distribuição e outros recursos projetados para colocar os proprietários franqueados ou aqueles que tem seus hotéis diretamente administrados pela Wyndham na rota do sucesso.

A Fitur é um dos primeiros eventos do ano em que a empresa aproveita para conectar-se com parceiros estratégicos. Aproveitando a escala, as conexões e os contatos da empresa, juntamente com a força de distribuição e de ser a maior empresa hoteleira do mundo, mais de 30 hoteleiros da Wyndham América Latina e Caribe participaram do evento acompanhados por Jimena Faena (VP de Marketing, Operações de Marca e Revenue Management) e Andrés Bernal (Diretor Sênior, Global e Field Sales), ambos da Wyndham Hotels & Resorts.

“Estar presente na Fitur é crucial para o desenvolvimento do mercado europeu e para continuar crescendo em contribuição. Nos últimos anos, a conectividade aérea entre todas as regiões, não apenas entre grandes cidades ou capitais, tem experimentado aumento notável, facilitando significativamente o turismo de lazer e as viagens de negócios”, diz Andrés Bernal.

Atualmente, há um fluxo significativo de viajantes entre a Europa, Oriente-Médio e África (EMEA) e a América Latina, impulsionado principalmente pela riqueza cultural, natural e histórica dos diversos destinos em ambas as regiões; além do importante papel desempenhado pelo turismo de negócios devido às crescentes relações comerciais. Além disso, há congressos, feiras e eventos internacionais que atraem profissionais destas regiões. A conectividade aérea continua crescendo, não apenas entre grandes cidades ou capitais, mas também entre cidades secundárias, como Cancún no México e Cartagena na Colômbia. Esses destinos, juntamente com outros destinos de lazer, atraem um grande público europeu. Vários hotéis da Wyndham nas ilhas Caribenhas têm como mercado receptivo principal os viajantes europeus, que representam mais de 60% de seus hóspedes.

Wyndham aposta em inovação

A estratégia de distribuição da Wyndham acompanha o desenvolvimento da demanda, ao mesmo tempo em que melhora a experiência do cliente e dos hóspedes com a ajuda da tecnologia. Nos últimos anos, a Wyndham investiu mais de US$ 325 milhões implementando inovações pioneiras em vendas, marketing e digital — tudo parte do Wyndham Advantage — para elevar a experiência dos proprietários e dos hóspedes. Adotar estrategicamente a inteligência artificial e promover a inovação para revolucionar suas operações tem sido um foco importante da Wyndham ao longo dos últimos anos.

LEIA TAMBÉM: Relevância da bandeira na busca por resultados na hotelaria

“Sempre colocamos nossos franqueados em primeiro lugar e com o objetivo de gerar mais e melhores negócios para eles, decidimos acompanhá-los, mais uma vez, na Fitur. Estamos confiantes de que esta visita nos ajudará a fortalecer alianças estratégicas com importantes parceiros do setor. Fazer parte da maior empresa hoteleira do mundo oferece vantagens únicas que os hotéis não devem desperdiçar”, esclarece Jimena Faena.

Por sua vez, Gustavo Viescas, Presidente da Wyndham Hotels & Resorts para a América Latina e Caribe, comentou: “A cada dia, ajudamos nossos proprietários e hoteleiros a irem além e oferecerem um serviço sem igual, um “Serviço Beyond”. Com marcas reconhecidas, o programa de recompensas número um do mundo da indústria, contabiliza um recorde no pipeline de desenvolvimento além de níveis históricos de engajamento e retenção de franqueados e administrados. Nunca houve um momento melhor para fazer parte da Wyndham.”

Wyndham no Brasil

A Wyndham atualmente possui mais de 260 projetos em operação na América Latina e Caribe, com mais de 43.000 quartos. Desse total, 35 hotéis e mais de 8.000 quartos estão no Brasil, espalhados por 20 cidades e com oito marcas presentes: Wyndham, Wyndham Garden, Ramada by Wyndham, TRYP by Wyndham, Days Inn by Wyndham, Dolce by Wyndham, Ramada Encore by Wyndham e Registry Collection. A empresa tem um “pipeline” com cerca de 100 novos contratos já assinados na América Latina e Caribe, com inaugurações relevantes previstas para os próximos anos.

No último relatório trimestral “HOTELARIA EM NÚMEROS”, a companhia apresentou seu 17º trimestre consecutivo de crescimento global no “pipeline”, com mais de 90 novos contratos assinados na região nos últimos 2 anos, o que representam mais de 17.000 novos quartos de hotel em inúmeros destinos selecionados.

“Devido os elevados custos e o tempo de construção, a conversão de hotéis operados por outras redes, em término ou dissolução antecipada de contrato sempre se apresentam como opção viável para um crescimento mais acelerado de portfólio das redes que desejam se projetar no mercado”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys e-mail: mvsluys@gmail.com WhatsApp: (31) 98756-3754

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo