Riscos da IA: falsas representações da aurora boreal por agências de turismo frustram viajantes (Registro da aurora boreal alterado com tecnologia (Foto: Divulgação))

A aurora boreal é um dos fenômenos mais deslumbrantes da natureza, mas a desinformação crescente nas redes sociais tem prejudicado a experiência real de quem sonha em testemunhar esse espetáculo. A enxurrada de vídeos gerados por inteligência artificial, imagens editadas de maneira irrealista e promessas falsas criam expectativas distorcidas sobre o fenômeno, gerando frustrações e até colocando turistas em risco.

LEIA TAMBÉM: Vivencie um carnaval de sofisticação e bem-estar em meio à Serra da Mantiqueira

Guias especializados que atuam no Ártico enfrentam um desafio duplo: além de conduzir expedições em um dos ambientes mais inóspitos do planeta, precisam lidar com a crescente influência de conteúdos enganosos que fazem com que visitantes cheguem despreparados e com percepções equivocadas.

“A maioria das imagens e vídeos que viralizam sobre a aurora boreal são falsas. Além disso, cada vez mais influenciadores e turistas sem qualquer preparo para o Ártico saem em busca do fenômeno baseados apenas em aplicativos e vídeos irreais. Eles não conhecem os riscos das estradas, as condições climáticas extremas e, quando finalmente encontram a aurora, muitas vezes ridicularizam sua aparência real porque não corresponde às expectativas criadas por imagens manipuladas”, alerta Marco Brotto, O Caçador de Aurora Boreal, que soma mais de 160 expedições na região.

Outro problema grave apontado por Brotto é a comercialização irresponsável da experiência, com promessas infundadas sobre “as melhores auroras da década” e datas erradas para a visualização do fenômeno. “A desinformação leva muitos turistas a contratarem serviços de baixa qualidade, sem qualquer suporte profissional”, alerta ele.

LEIA TAMBÉM: MSC Cruzeiros oferece opções de minicruzeiros de 3 a 5 noites pelo Brasil

Brotto se diz indignado ao ver agências “brincando” com o sonho de outras pessoas, divulgando imagens irreais, orientações equivocadas e, sem qualquer experiência, prometendo aquilo que não conhecem. “Luto pelas minhas conquistas e pelo que acredito. Quero que as pessoas realizem o sonho de ver a aurora de forma segura, com informações corretas e guiadas por especialistas”.

Após anos liderando grupos no Ártico, Brotto estabeleceu um formato de expedições que atendem viajantes de todas as idades, a partir de 8 anos. “O que eu garanto, sempre, é que será uma experiência inesquecível e genuína. O restante, é com a natureza. Ninguém manda nas auroras, nem a tecnologia”, afirma.

“A desinformação vai tão longe, que recentemente vi um filme falando que não existia relógio numa ilha na Noruega chamada Sommarøy. Na verdade, existem duas ilhas com esse nome e nenhuma delas tem esse fato do relógio. Até houve um debate recente sobre isso – abolir os relógios – um ato nunca consumado. E nem todas as imagens utilizadas no filme não são de alguma das duas ilhas”, exemplifica ele.

LEIA TAMBÉM: Turismo Esportivo: Sports Trip lança pacotes para eventos esportivos pelo mundo

Com uma equipe formada por profissionais experientes, O Caçador de Aurora Boreal foca em pacotes que incluem acompanhamento especializado, explicações científicas sobre o fenômeno, orientações sobre a bagagem adequada e itens necessários para que a busca pela aurora seja realizada com responsabilidade e respeito à natureza.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo