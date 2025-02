Museus em Portugal para cada tipo de viajante (Desde os amantes de arte e história até os entusiastas da gastronomia e da sustentabilidade, os museus portugueses apresentam experiências imersivas que combinam a preservação do legado cultural com a inovação. (Foto: WOW))

Portugal se destaca pela sua rica herança cultural e diversidade, oferecendo uma ampla gama de museus que atendem aos mais variados interesses dos turistas. Desde os amantes de arte e história até os entusiastas da gastronomia e da sustentabilidade, os museus portugueses apresentam experiências imersivas que combinam a preservação do legado cultural com a inovação. Para cada tipo de viajante, há uma programação esperando por descoberta.

O WOW – World of Wine é uma oportunidade imperdível para conhecer a essência do país. Este complexo cultural localizado em Vila Nova de Gaia, na região da cidade do Porto, possui diversos museus que se ajustam aos diferentes gostos de cada turista. Confira qual se encaixa no seu:

Para os amantes do vinho: The Wine Experience e Pink Palace

O The Wine Experience é dedicado ao universo do vinho, utilizando tecnologia de ponta e exposições interativas para explorar a história e a produção do vinho em Portugal. As atrações do local incluem uma instalação em formato de uva, que detalha a anatomia da fruta e o processo de vinificação, proporcionando uma experiência sensorial para os visitantes.

Já o Pink Palace oferece uma abordagem lúdica ao vinho rosé, com um foco visualmente impactante e interativo. Ao entrar no espaço, os visitantes são convidados a degustar até cinco variedades de rosé, além de poderem explorar atrações como uma piscina de bolinhas cor-de-rosa e um Cadillac temático, elementos que contribuem para uma visita instagramável.

Para os interessados em história e curiosidades: Museu dos Copos e Museu da História do Porto

O Museu dos Copos (The Art of Drinking) exibe uma coleção de cerca de 2.000 artefatos relacionados ao vinho, com peças que datam de até 9.000 anos. A exposição revela a evolução dos rituais e costumes relacionados ao vinho ao longo da história, proporcionando uma visão abrangente sobre a relação entre o homem e a bebida.

O Museu da História do Porto oferece uma viagem imersiva pela história da cidade e seus arredores. O museu conta com projeções cinematográficas interativas e uma réplica de um bondinho antigo, que transporta os visitantes para diferentes períodos históricos.

Para os curiosos sobre sustentabilidade: Planet Cork

O Planet Cork explora o uso da cortiça, um material tradicionalmente associado à produção de rolhas, mas que também desempenha um papel significativo em diversas indústrias. O museu oferece aos visitantes a oportunidade de interagir com diferentes instalações, como a criação de rolhas personalizadas e o cálculo do peso equivalente a rolhas. Uma réplica de um sobreiro, árvore da qual é extraída a cortiça, proporciona uma imersão na essência desse material sustentável.

Para os apaixonados por chocolate: The Chocolate Story

O The Chocolate Story, o museu do chocolate, vai além de um simples local sobre o cacau, abordando o impacto cultural e histórico da bebida. Os visitantes têm a chance de experimentar o cacau em sua forma pura e participar de atividades interativas, como quizzes que ajudam a identificar o tipo de chocolate mais compatível com suas preferências pessoais. O passeio culmina na visita à fábrica de chocolates da marca Vinte Vinte, criada pelo WOW.

Para quem deseja explorar os museus do complexo e saber de todas as atividades que estão acontecendo por lá, como as degustações de vinhos e de chocolates ou os diversos restaurantes e lojas do complexo, basta visitar o site do WOW.

