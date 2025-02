Civitatis acelera sua expansão global com meta de crescer 70% em vendas no Brasil (Alberto Gutiérrez, CEO da Civitatis Foto: Ana Morales)

A Civitatis, líder mundial na distribuição de atividades, excursões e visitas guiadas em português, iniciou 2025 com metas ambiciosas. Reconhecida como referência no setor turístico, a empresa projeta um crescimento global de 40% em vendas para este ano. No mercado brasileiro, um dos seus principais focos de atuação, a meta é ainda mais expressiva: alcançar um aumento de 70% no volume de vendas, consolidando sua liderança na região.

Com uma estratégia de expansão internacional sólida, a Civitatis, liderada por Alberto Gutiérrez, fundador e CEO, reafirma seu compromisso com a América Latina, destacando mercados estratégicos como Brasil e México.

“A América Latina é nosso mercado mais estratégico e está em constante crescimento. Nos últimos anos, conseguimos não apenas uma expansão significativa, mas também nos posicionamos como referência em países chave como Brasil e México. Apesar dos avanços, sabemos que o potencial da América Latina é imenso, e estamos determinados a continuar investindo para oferecer experiências turísticas de alta qualidade que conectem com mais pessoas a cada dia”, afirma Alberto Gutiérrez.

Liderança no B2C e confiança no B2B

Além de seu foco no segmento B2C, oferecendo experiências personalizadas e de alta qualidade, a Civitatis também vê um crescimento significativo no setor B2B. Mais de 36.000 agências de viagens estão registradas na plataforma, colaborando com a marca, que conta ainda com uma rede crescente de parceiros estratégicos e afiliados.

Essas colaborações, somadas a parcerias com fornecedores locais de excelência, têm fortalecido as conexões da empresa no setor e garantido uma oferta premium. Atualmente, a Civitatis disponibiliza mais de 90.000 atividades em 4.000 destinos distribuídos por 160 países, reafirmando sua posição como referência global no turismo.

Compromisso com a qualidade e inovação

Desde 2008, mais de 40 milhões de viajantes confiaram na Civitatis para transformar suas viagens em experiências inesquecíveis. A curadoria minuciosa e a personalização das atividades são elementos centrais que garantem a qualidade dos serviços da empresa.

“O ano de 2025 será um marco para solidificar ainda mais nossa posição como líderes no setor de atividades turísticas. Nosso foco estará em ampliar nossa presença em mercados estratégicos, aprimorar nossa oferta e garantir que cada experiência com a Civitatis seja única. A meta de crescimento de 40% não é apenas um objetivo numérico, mas um reflexo de nossa visão de futuro: elevar continuamente o padrão de qualidade e inspirar viajantes ao redor do mundo”, acrescenta Gutiérrez.

Com um plano estratégico robusto, a Civitatis começou o ano com energia renovada e foco em entregar o melhor de cada destino aos viajantes. Inovação, proximidade e confiança continuarão sendo os pilares que sustentam o caminho da empresa em direção a um futuro ainda mais global e próspero.

