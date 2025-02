Bariloche amplia conexão com o Brasil com novos voos diretos no inverno - (crédito: Uai Turismo)

Bariloche amplia conexão com o Brasil com novos voos diretos no inverno (Em 2024, Bariloche registrou um recorde histórico de turistas brasileiros, consolidando-se como um dos destinos de neve mais procurados da América do Sul. (Foto: Divulgação))

Bariloche terá uma nova e importante conexão com o Brasil durante a temporada de inverno de 2025. A partir de 2 de julho até 29 de agosto, a cidade contará com voos diretos da Gol Linhas Aéreas, ligando São Paulo (Guarulhos) a San Carlos de Bariloche com três frequências semanais — às segundas, quartas e sextas-feiras.

A Emportur Bariloche vem negociando com diversas companhias aéreas a possibilidade de ampliar a conectividade internacional da cidade, especialmente com o Brasil, um dos principais emissores de turistas para o destino. Em 2024, Bariloche registrou um recorde histórico de turistas brasileiros, consolidando-se como um dos destinos de neve mais procurados da América do Sul.

LEIA TAMBÉM: Museus em Portugal para cada tipo de viajante

“Estamos muito orgulhosos de anunciar essa nova conexão direta com São Paulo, que reafirma o compromisso de Bariloche em facilitar o acesso para turistas internacionais. O Brasil é um mercado fundamental para nós, e esses voos permitirão que mais brasileiros descubram o encanto da nossa cidade,” destaca Diego Piquin, Diretor executivo da Emportur.

Além de impulsionar o fluxo de visitantes durante o inverno, a nova rota representa uma oportunidade de fortalecer o turismo durante o ano todo, conectando Bariloche a um dos principais hubs da América do Sul.

“Neste ano, a Gol se junta a uma rota que tem tudo para ser muito bem-sucedida, ampliando ainda mais o acesso dos brasileiros ao nosso destino. Esperamos que mais turistas possam aproveitar um inverno prolongado e viver experiências inesquecíveis na neve de Bariloche,” acrescenta Diego Piquin.

Nos últimos anos, investimentos significativos elevaram a qualidade da neve e da infraestrutura turística de Bariloche, permitindo que o destino competisse em nível internacional. As experiências na neve foram projetadas para serem incríveis e inesquecíveis, garantindo que os visitantes desfrutem ao máximo de tudo o que a região tem a oferecer.

LEIA TAMBÉM: Riscos da IA: falsas representações da aurora boreal por agências de turismo frustram viajantes

Atualmente, Bariloche já conta com voos sazonais para o Chile e, a partir de abril de 2025, terá uma nova conexão regular com Puerto Montt, complementando o serviço sazonal para Santiago. Com a nova operação da Gol, Bariloche se consolida como o principal destino de inverno da Patagônia para turistas do Brasil e do mundo.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo