Principais atrações turísticas do mundo participam do Encontro IAAPA: América Latina, Caribe 2025 (Foto: Divulgação)

A Associação Global da Indústria de Atrações (IAAPA) anuncia a chegada do Encontro IAAPA: América Latina e Caribe 2025, principal fórum para conectar, aprender e gerar negócios na indústria de parques e atrações, consolidando-se como referência em inovação, educação e sustentabilidade. O evento será realizado de 24 a 26 de março de 2025 no Hotel Presidente InterContinental, na Cidade do México.

Esse é o principal fórum para operadores, fornecedores e líderes da indústria de parques e atrações na América Latina e Caribe. Neste ano, o Encontro IAAPA terá mais de 10 palestrantes globais, abordando temas como marketing, tecnologia e atendimento ao cliente. Além disso, os EDUTours oferecerão visitas exclusivas para conhecer práticas bem-sucedidas em atrações locais.

“Os participantes terão acesso direto a mais de 300 profissionais de mais de 25 países, com ferramentas como o aplicativo IAAPA Connect+ para aprimorar a interatividade e agendar reuniões. Além disso, o evento oferecerá conteúdo educativo de classe mundial sobre tendências tecnológicas, sustentabilidade e liderança”, revela a vice-presidente e diretora executiva da IAAPA América Latina e Caribe, Paulina Reyes.

Notáveis líderes da indústria compartilharão suas visões e experiências durante o evento, incluindo Doug Akers, vice-presidente de Novos Empreendimentos na Universal Destinations & Experiences (UDX); Elizabeth Lugo, diretora executiva de Parques, Tours e Linhas de Cruzeiro no Grupo Xcaret; Araceli Ramos, diretora de Promoção e Relações Públicas na José Cuervo; e Mat Duerden, chefe do Departamento de Design e Gestão de Experiências na Marriott School of Business, da Brigham Young University. Esses são apenas alguns dos líderes que estarão presentes, enriquecendo o evento com insights fundamentais sobre inovação, estratégias e tendências na indústria de atração.

Encontro IAAPA: América Latina e Caribe 2025 vai focar em conexão, educação e tendências

Durante três dias, os participantes poderão desfrutar de:

Conferências educacionais de nível internacional, apresentadas por líderes globais e especialistas locais.

EDUTours exclusivos, que oferecem uma visão dos bastidores das principais atrações da Cidade do México.

Espaços comerciais e de networking, projetados para promover conexões estratégicas entre operadoras e fornecedores.

Para aqueles que desejam se aprofundar nas oportunidades da indústria, um Post Tour será oferecido nos dias 27 e 28 de março, incluindo visitas a atrações icônicas nos estados de Morelos e Puebla, como Jardines de México, El Rollo Water Park e Africam Safari.

“Encontro IAAPA: América Latina, Caribe 2025 não é apenas um evento, mas uma oportunidade única para impulsionar a inovação, construir conexões estratégicas e transformar o futuro da indústria de parques e atrações na América Latina e Caribe”, afirma Paulina, que adianta que as inscrições podem ser feitas no site IAAPA.org”.

Os números do turismo no Brasil

O turismo no Brasil bateu recorde de faturamento em 2024, alcançando US$ 7,341 bilhões, impulsionado pelo aumento de turistas estrangeiros no país, que cresceu 12,6% em relação a 2023, segundo o Ministério do Turismo. Uma das metas do Plano Nacional do Turismo, prevê atingir 8,1 milhões de turistas estrangeiros em território nacional e US$ 8,1 bilhões em faturamento dentro dos próximos três anos.

O país conta com mais de 4.100 atrações entre parques de diversão e aquáticos, zoológicos e aquários, resorts, centros de ciência e tecnologia, como planetários, observatórios e museus, e centros de lazer. As atrações recebem anualmente cerca de 117,4 milhões de visitantes.

A receita direta atribuível à indústria foi de 4,7 mil milhões de dólares. Isto apoiou mais de 110.000 empregos e gerou um rendimento do trabalho de cerca de 1,2 mil milhões de dólares. Os impactos diretos e indiretos das atracções do Brasil geraram receitas de cerca de 6,8 mil milhões de dólares e apoiaram cerca de 142.000 postos de trabalho.

