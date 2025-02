Argentina: Azul lança rotas de inverno saindo de BH, São Paulo e Porto Alegre (Os voos serão operados por aeronaves Airbus A320, com capacidade para 168 passageiros (Foto: Guilherme Ramos))

Após o sucesso na temporada de 2024, a Azul, novamente realizará voos na alta temporada de inverno para Bariloche, no norte da Patagônia Argentina, na região dos lagos andinos. Além dos voos a partir de Campinas (SP), oferecidos no ano passado, a companhia ampliará o número de ligações e disponibilizará novas rotas saindo de Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS). A grande novidade são os voos sazonais para outro destino turístico argentino, a cidade de Mendoza, no oeste do país vizinho, que terá rota direta de/para Campinas.

Neve, gastronomia e enoturismo para os brasileiros

Bariloche é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros na temporada de inverno, por ser um local com neve e estações de esqui, além de diversas opções de passeios para curtir as belas paisagens dos lagos andinos.

Mendoza, conhecida por sua grande produção de vinhos, fica próxima à Cordilheira dos Andes, e possui diversas vinícolas, parques, praças e museus para visitação, oferecendo diversos tipos de passeios, além da ótima gastronomia argentina, inclusive as famosas parrillas.

Estratégia para fomento ao turismo

Para Daniel Bicudo, diretor comercial e de negócios da Azul Viagens: “Nada disso se faz sozinho. É importante que o poder público entenda nas duas pontas (Brasil e Argentina) que um novo voo como esse é fomento de negócios, traz divisas e leva divisas, fazendo com que o intercâmbio, que hoje já é muito forte entre os dois países, se consolide ainda mais. É muito importante que o trade local, não só no Brasil, mas também no destino, trabalhe em conjunto para que a gente consiga fomentar o turismo de uma forma estruturada”.

O lançamento dos voos para a estação mais fria do ano no hemisfério sul mobilizou também os poderes públicos do 3 estados – São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que vislumbram o aumento do fluxo turístico não apenas levando os brasileiros para a Argentina, mas também trazendo os argentinos para o Brasil. Ronaldo Barquette, diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas ressaltou que: “Este voo não é só uma nova rota, é um movimento de crescimento. Para Minas Gerais, nos conecta a Bariloche e conecta Bariloche a uma das regiões mais procuradas no turismo do Brasil, que é Minas Gerais”.

Confira os voos para o inverno 2025

Serão mais de 10 mil assentos disponíveis para a Argentina no período entre 17 de junho e 24 de agosto, sendo 90 voos entre Campinas e Bariloche (considerando ida e volta), 34 entre Belo Horizonte e 20 entre Porto Alegre. Já a rota Campinas-Mendoza terá 60 voos.

“Ano passado nossa operação em Bariloche foi um sucesso e tivemos ocupação acima de 90%. Neste ano, voltamos com mais voos, incluindo agora outras rotas como Belo Horizonte e Porto Alegre. Além disso, iremos operar pela primeira vez para Mendoza, outro destino bastante procurado por brasileiros neste período e que acreditamos que será uma ótima oportunidade”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

