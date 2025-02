Os 50 anos da campanha de popularização do teatro e dança (Foto: Divulgação)

Que em Minas Gerais a produção artística é celebrada com excelência e muita diversidade, nós todos já sabemos. A novidade que chega em 2025, é a celebração dos 50 anos de realização da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. Um dos maiores e mais tradicionais eventos culturais da capital mineira.

Entre os dias 3 de janeiro e 16 de fevereiro, Belo Horizonte e algumas cidades da região metropolitana receberão mais de 190 espetáculos, incluindo 37 estreias de teatro adulto, 84 reapresentações de peças adultas, 25 estreias de teatro infantil, 35 reapresentações infantis, 5 estreias de dança, 6 reapresentações de dança e 3 apresentações de stand-up comedy e ainda dá tempo de curtir parte desta programação.

Realmente a comemoração do cinquentenário da campanha, trouxe um novo sabor para o começo de ano em Minas Gerais! A Campanha, foi criada em 1975, nasceu com uma Kombi e uma ideia: democratizar o acesso ao teatro.

A escalada da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança

Inspirado por uma iniciativa de produtores e artistas do Rio de Janeiro, o movimento cresceu rapidamente, unindo produções teatrais, reduzindo o custo dos ingressos e alcançando novos públicos.

“O ponto de partida da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança nasceu de uma paixão pelo teatro. Tudo começou com uma ideia e uma Kombi. Hoje, meio século depois, celebramos a força e a tradição desse movimento que tanto representa para Minas Gerais“, destaca Rômulo Duque, presidente do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais, o Sinparc.

Para Dilson Mayron, coordenador geral da Campanha, o evento se conecta profundamente com a capital mineira. “São 50 anos de história, e isso não se constrói da noite para o dia. A população já incorporou o evento em seu calendário e aguarda ansiosamente por ele todos os anos, em janeiro e fevereiro. Além de ser uma tradição local e lotar os teatros, ela movimenta a economia, gerando mais de 2 mil empregos diretos e indiretos e sendo a época em que artistas e produtores mais trabalham na capital.”

Realmente, é importantíssimo levarmos em conta, a força econômica da produção cultural, no mundo inteiro, que movimenta uma cadeia produtiva de artistas, prestadores de serviços formais e informais, gerando empregos temporários, qualificando novos profissionais, gerando divisas e ofertando lazer e de quebra, movimentando também a cadeia produtiva do turismo.

O coordenador geral da campanha, ator desde 1979, complementa, “para se ter uma ideia, este ano, o Palácio das Artes será um dos principais palcos da Campanha, abrindo suas portas mais cedo e receberá o maior número de espetáculos da programação, oferecendo ao público uma experiência única de arte, emoção e cultura acessível. E para finalizar, não posso deixar de destacar que a Campanha movimenta o turismo da cidade, atraindo pessoas do interior de Minas que vêm prestigiar os espetáculos e conhecer BH“.

O evento é um marco para Belo Horizonte

Ílvio Amaral e Maurício Canguçu (Foto: Raquel Guerra)

Um dos principais nomes da Campanha de Popularização de Arte e Dança durante as 50 décadas, Ilvio Amaral, reforça a importância do evento para artistas, produtores, público e para a própria cidade. “A Campanha é um projeto essencial para Belo Horizonte e um marco para a cidade. Sua longevidade de 50 anos já evidencia sua relevância. A Campanha se tornou um atrativo cultural para Minas Gerais, movimentando o turismo regional. Um exemplo pessoal é o espetáculo “Acredite, um Espírito Baixou em Mim”, que desde sua primeira participação na Campanha, há 27 anos, tornou-se o maior sucesso de público em todas as edições“, completa.

Foto: Acervo Cangaral Produções Artísticas

Aqueles que me acompanham em meus conteúdos, já sabem que prezo pela produção cultural de qualidade e acredito profundamente na força transformadora da cultura, quando o acesso da população é facilitado, especialmente para espetáculos produzidos regionalmente! Por isso, fiz questão de ocupar o espaço desta coluna, contribuindo com a visibilidade da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, até porque, preparar este material me gerou a oportunidade de rever inúmeros artistas mineiros, os quais tenho a honra de ter em meu rol de amigos da arte.

Ao longo de sua história, a Campanha de Popularização do Teatro e da Dança tem se reinventado, atraindo públicos diversos e promovendo centenas de apresentações anuais. Para esta edição comemorativa, o evento traz ações especiais, como sessões acessíveis e ações interativas para engajar ainda mais os participantes.

LEIA TAMBÉM: Valorizando a cultura, sem titubear!

Os ingressos para a Campanha estão sendo vendidos a partir de R$ 25,00 nos postos do Sinparc e pelo site oficial. Além disso, as bilheterias dos teatros participantes também estarão abertas ao público, com valores que variam conforme a produção.

Importância para a cadeia produtiva da cultura

Reforçando a importância da valorização das parcerias de fomento às artes, é bom destacar, que em 2025, o projeto conta com o patrocínio da Cemig e do Banco Mercantil.

Wolney Oliveira (Foto: Acervo do Artista)

O ator Wolney Oliveira, reforça o efeito econômico da cadeia produtiva da cultura, “A Campanha de Popularização do Teatro e da Dança é um evento consolidado e muito importante para a cultura mineira, dando oportunidade para a população ver e rever os espetáculos que estiveram em cartaz e assim fortalecer as produções.

Outro ponto importante, é o comércio que gira em torno de uma atividade como esta. Os segmentos de bares, restaurantes, transportes por aplicativos, taxis e vans, indiretamente fazem parte dessa movimentação econômica. A Campanha contribui também, movimentando as próprias produções com os recursos que vem das bilheterias, pois os preços cobrados são mais populares e desta maneira aumenta a possibilidade de mais pessoas assistirem e provocarem a movimentação desta cadeia econômica, que é gigantesca.

Esta movimentação é importante também para que as pessoas se acostumem a frequentar as casas de espetáculo e procurar manter esse hábito saudável ao longo do ano inteiro.

Desejo vida longa a Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, que venham mais 50 anos, parabéns ao Sinparc (Sindicato dos Produtores em Artes Cênicas), instituição responsável pela realização e execução deste evento tão importante para a nossa cultura!”

Carlos Nunes (Foto: Doppia Comunicação)

Carlos Nunes, ator e produtor, que participa com os espetáculos “Francisco de Assis, do rio ao riso” e “Como sobreviver em Festas e Recepções com Buffet Escasso”, destaca, “A campanha de popularização do teatro em Minas Gerais já é tradicional, completa 50 anos e tem fôlego pra chegar aos 100 anos dando muito caldo.

Peça “Como sobreviver em Festas e Recepções com Buffet Escasso” (Foto: Geraldo Lucciani)



Me orgulho de participar há 45 anos, a minha estreia na campanha não foi como ator, eu comecei vendendo ingressos em uma kombi que ficava ora na Savassi, ora na praça 7 (Em Belo Horizonte).

De lá pra cá foi um pulo e já cheguei a fazer 3 espetáculos diferentes em uma única campanha, 28 espetáculos em apenas dois meses, mas nessa época eu era jovem e a campanha muito mais rsrsrs. A campanha continua sendo o melhor momento de encontro entre os artistas mineiros e o público!”

Amauri Reis (Foto: Acervo do Artista)

Para o ator Amauri Reis, que esteve em cartaz este ano com “Boa Noite Cinderela”, “A campanha de Popularização do Teatro e da Dança é de fundamental importância pra nós artistas e técnicos, como pra formação de um novo público. 50 anos da Campanha, me sinto vitorioso por estar participando com sucesso há 45 anos. Viva a Campanha!”

Beto Plascides, ator, produtor cultural e cantor, que estreou essa semana e fica em cartaz até o dia 09 de fevereiro, domingo, com o espetáculo “Transbordando love-um musical brega” na FUNARTE/MG, comenta, “A Campanha de Popularização do Teatro e da Dança de Minas Gerais é fundamental para artistas, técnicos e produtores. É uma ferramenta muito importante que vem democratizando o acesso à cultura nos últimos 50 anos. É um momento importante de interação entre artistas e público na cidade.

O evento também é um forte agente de geração de trabalho e renda para muitas famílias, atores, técnicos, produtores, bilheteiros, pipoqueiros, entre outros. Desde 1998, trabalho na campanha como ator, produtor de espetáculos e na produção da campanha.

Celebrar 50 anos nos enche de orgulho; sabemos das dificuldades de fazer arte. Proporcionar ao público tanta diversidade em um só evento, com preços acessíveis, é muito gratificante. Há 50 anos, a campanha trabalha incessantemente na formação de público e na difusão das artes, O evento se estabeleceu como uma vitrine das artes cênicas da cidade, onde o trabalho dedicado de artistas e técnicos brilha intensamente.

LEIA TAMBÉM: 2025 e, Ainda estou aqui!

Cada edição nos mostra o impacto significativo na formação de novas plateias e na valorização do teatro como arte acessível.”

No cinquentenário da Campanha integram a programação espetáculos de drama, comédia, infantis, dança, contabilizando mais de 190 atrações, com sessões em diversos espaços da cidade.

Como nas demais edições, a acessibilidade segue sendo uma das preocupações do evento e, é importante consultar a programação para saber mais sobre isso. O objetivo da organização, é seguir proporcionando ao público, a oportunidade de terem mais acesso à cultura de forma democrática e a preços populares.

Fica nítida a emoção contida em cada contribuição, cada depoimento dos artistas, que nos ajudaram a ilustrar este conteúdo. Minas Gerais, fica orgulhosa com esta comemoração e louva a iniciativa do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais, o Sinparc, em manter este brilhantismo a cada janeiro!

Um viva às artes no Brasil! Até a próxima!

Serviço

Data: 03 de janeiro a 16 de fevereiro

Ingressos: Os valores dos ingressos vendidos nos postos da Sinparc ou pelo site www.vaaoteatromg.com.br são de R$ 25,00.

?Nos postos o pagamento deve ser efetuado em dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito (consultar bandeiras disponíveis) e Pix.

Nas bilheterias, os preços variam de acordo com cada produção (em média R$ 60,00 a inteira).

Na internet vendas com cartão de crédito e Pix.

Postos de Venda

Shopping Cidade – Rua Tupis, 337 – Centro Piso GG (Quiosque de venda).

Horários de segunda a sábado das 10h às 19h – Domingos Das 10h às 18h

Pátio Savassi – Av. do Contorno, 6.061 – Funcionários Piso L 3 – no foyer do Teatro – Horários de segunda a sexta das 12h às 19h e Domingos das 12h às 18h

Shopping Monte Carmo (Betim)

Horários de segunda a sexta das 12h às 19h e Domingos das 12h às 18h

Outras informações

Redes sociais do Sinparc (Facebook, Instagram e Youtube): @sinparcmg

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo