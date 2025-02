Descubra Port Charlotte na Flórida: golfe, birdwatching e muito mais (Riverwood Golf Club é um dos diversos campos de golfe de Port Charlotte. (Foto: Punta Gorda/Englewood Beach Visitor & Convention Bureau))

Port Charlotte é o coração do Condado de Charlotte, afinal está centralmente localizado, com Englewood a oeste e ao norte, e Punta Gorda ao sul. É o lugar perfeito para aproveitar todo o entorno. Port Charlotte oferece muitas lojas e inúmeras atividades ao ar livre, como golfe, passeios de barco e esportes aquáticos. Além disso, uma grande variedade de restaurantes, lojas e muitas opções de hotéis e aluguel por temporada.

Port Charlotte também concentra eventos ao longo do ano, incluindo festivais, show de barcos e a própria a Feira Anual do Condado de Charlotte. A feira apresenta as iniciativas de agricultura, horticultura, pecuária e outros recursos do estado da Flórida e coloca o visitante em contato com a rotina dos moradores. Ideal para o turista que quer sair do óbvio ao conhecer um destino.

LEIA TAMBÉM: 5 atrações imperdíveis em Punta Gorda, no sudoeste da Flórida

Golfe com visual e clima incríveis

Nada se compara a um dia de golfe sob um céu azul-claro, aproveitando o calor do sol em Punta Gorda/Englewood Beach.

O Charlotte Harbor Gulf Island Coast oferece jogos durante todo o ano em mais de 15 campos de golfe da Flórida – 6 em Englewood, 3 em Port Charlotte, 6 em Punta Gorda e vários outros por perto! Para quem já pratica é possível jogar uma partida completa. Para quem ainda está iniciando no exporte, é possível treinar com algumas bolas para praticar ou fazer aulas de golfe para aprimorar as habilidades.

O Heritage Landing, foi eleito o 11º lugar na lista dos Melhores Campos de Golfe Públicos dos Estados Unidos do Golf Pass – Golfer’s Choice 2024, e o 2º lugar na lista dos 25 Melhores Campos de Golfe da Flórida.

Aventura e natureza em Port Charlotte

A natureza tranquila é um convite à observação de pássaros no Parque Ambiental Tippecanoe. As florestas planas e os habitats de arbustos são o ambiente ideal para avistar toutinegras da pradaria, águias americanas e os raros Scrub-Jays da Flórida, a única espécie de ave exclusiva da Flórida.

Foto: (Punta Gorda/Englewood Beach Visitor Convention Bureau)

Vá preparado com água, repelente, protetor solar, diário de observação de pássaros e caneta ou aplicativo de observação de pássaros, câmera ou telefone, chapéu e óculos de sol. Assim, sua experiência será completa!

LEIA TAMBÉM: Natureza selvagem e aventura a 3 horas de Orlando

Por lá também é possível praticar remo, jet ski e mergulho. E se você ainda não é certificado em mergulho, pode acrescentar mais um dia no seu roteiro e tirar a certificação por lá mesmo. Port Charlotte possui empresas especializadas em dar todo o suporte para a prática de esportes aquáticos.

Para apaixonados por esportes

O Charlotte Sports Park é a casa do Tampa Bay Rays Spring Training e possui um calçadão circundando o campo externo, uma área de recreação infantil, barracas de comidas saborosas, um tiki bar, uma loja de times de primeira linha aquela sensação de “Big League”!

Foto: (Punta Gorda/Englewood Beach Visitor & Convention Bureau)

Além do Charlotte Sports Park, fica em Charlotte Port a maior concessionária Harley-Davidson® do país. Nesse ambiente descontraído é fácil encontrar música ao vivo e entretenimento aos finais de semana, além de boa gastronomia.

Se você já decidiu sua próxima viagem para a Flórida e quer conhecer Port Charlotte, entre em contato.

Confira o Especial Uai Turismo: Descubra a Flórida

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo