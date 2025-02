Municípios têm até hoje para se inscreverem na seleção da Rede de Cidades Criativas da UNESCO (Criada em 2004, a Rede de Cidades Criativas da UNESCO incentiva a cooperação entre cidades que utilizam a criatividade como ferramenta estratégica para o desenvolvimento urbano sustentável. (Foto: MTur Destinos))

Chegou a hora! As inscrições para o processo seletivo de municípios que desejam ingressar na Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) se encerram nesta segunda-feira (10.02). A fase nacional da seleção é coordenada pela Comissão Nacional do Brasil para a UNESCO/Ministério das Relações Exteriores, em parceria com os Ministérios da Cultura e do Turismo.

LEIA TAMBÉM: Os 50 anos da campanha de popularização do teatro e dança

Os municípios interessados deverão enviar suas propostas, em inglês ou francês para o e-mail: comissao.unesco@itamaraty.gov.br. O resultado da etapa nacional de seleção será divulgado no dia 24 de fevereiro. As duas cidades endossadas pelo governo federal deverão formalizar suas candidaturas na plataforma da UNESCO até o dia 03 de março, à meia-noite, horário de Paris, 20 horas no horário do Brasil. Para mais informações sobre a Rede de Cidades Criativas da UNESCO e os detalhes do processo seletivo, acesse AQUI.

Criada em 2004, a Rede de Cidades Criativas da UNESCO incentiva a cooperação entre cidades que utilizam a criatividade como ferramenta estratégica para o desenvolvimento urbano sustentável. Ao participar da estratégia, as localidades se comprometem a trabalhar conjuntamente para posicionar a criatividade e as indústrias culturais no centro de seus planos locais de desenvolvimento, além de cooperar ativamente com os planos incluídos em âmbito internacional.

LEIA TAMBÉM: Regras de renovação de visto para os EUA: mudanças impactam o viajante brasileiro

O Ministério do Turismo desempenha um papel fundamental para estimular a integração das cidades brasileiras nessa estratégia internacional que promove o turismo cultural e o fortalecimento das economias criativas locais.

“Ao fazer parte da Rede, os municípios se comprometem em compartilhar boas práticas e desenvolver parcerias com o setor público, privado e a sociedade civil. São esforços importantes que fortalecem a produção e difusão de bens e serviços culturais, ampliam oportunidades para os criadores, estimulam polos de inovação e garantem maior acesso à cultura, especialmente para grupos vulneráveis”, afirma Bárbara Blaudt, diretora do Departamento de Ordenamento, Inteligência e Desenvolvimento, do Ministério do Turismo.

Pela primeira vez, o processo seletivo inclui uma nova área de Arquitetura, somando-se às sete categorias já existentes: Artesanato e Artes Populares, Artes Midiáticas, Filme, Design, Gastronomia, Literatura e Música. Essa inclusão reflete a constante evolução da Rede e abre novas possibilidades para os municípios brasileiros, destacando sua singularidade.

LEIA TAMBÉM: Argentina: Azul lança rotas de inverno saindo de BH, São Paulo e Porto Alegre

Atualmente, 14 cidades brasileiras já integram a Rede, como Curitiba (Design), Salvador (Música) e Rio de Janeiro (Literatura), destacando o papel do Brasil como referência global na criatividade cultural. O Ministério do Turismo trabalha ativamente para ampliar essa representatividade, promovendo a diversificação do turismo e fortalecendo as conexões internacionais das cidades participantes.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo