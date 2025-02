LATAM anuncia investimento no Nordeste com voo Fortaleza-Lisboa para alta temporada - (crédito: Uai Turismo)

LATAM anuncia investimento no Nordeste com voo Fortaleza-Lisboa para alta temporada (Eduardo Bismarck, Secretário de Turismo do Ceará; Elmano de Freitas, Governador do Ceará e Eduardo Macedo, head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil (Foto: Divulgação LATAM))

A LATAM Airlines Brasil vai operar a rota Fortaleza-Lisboa entre 7 de abril e 20 de outubro deste ano. Trata-se do primeiro voo direto da companhia entre Nordeste e Europa desde 2009. O anúncio foi realizado durante o encontro da LATAM com o Governo do Estado do Ceará nesta sexta-feira (7/02), no Palácio da Abolição. Participaram da audiência na capital cearense o Governador do Ceará, Elmano de Freitas, o Secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, e o Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil, Eduardo Macedo. Além da nova rota, foram discutidas no encontro as oportunidades futuras de investimentos da companhia no estado.

LEIA TAMBÉM: Descubra Port Charlotte na Flórida: golfe, birdwatching e muito mais

Com um voo por semana com 7h30 de duração média, a rota será operada às segundas-feiras em aeronaves Boeing 787 (capacidade para 30 passageiros na cabine Premium Business, 57 na Economy+ e 213 na Economy). Vai decolar de Fortaleza às 6h15 (hora local do Brasil). No sentido inverso, partirá de Lisboa às 18h30 (hora local de Portugal).

“O Ceará é o ponto mais próximo da Europa no Brasil. Esse novo voo da LATAM entre nosso estado e Lisboa será fundamental para incrementar o turismo, estimular novos negócios e gerar mais emprego e renda aos cearenses. Agradeço à companhia aérea por reconhecer a importância do Ceará no cenário nacional. Seguiremos trabalhando para atrair novas frequências nacionais e internacionais”, citou o Governador do Ceará, Elmano de Freitas.

“A LATAM tem consciência do papel desempenhado pela aviação no Brasil, especialmente em um estado tão importante como o Ceará. Por isso, estamos sempre atentos às oportunidades para expandir a oferta de assentos e de voos de forma sustentável, para fazer decolar o turismo e a economia do Nordeste”, comenta Eduardo Macedo, head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

LEIA TAMBÉM: Carnaval internacional: os destinos preferidos de quem viaja no feriadão

Atualmente, a LATAM é a maior operadora do aeroporto de Fortaleza (CE), com cerca de 200 voos (pousos e decolagens) por semana na localidade. Adicionalmente, opera as rotas Guarulhos-Juazeiro do Norte (10 voos por semana) e Guarulhos-Jericoacoara (10 voos por semana). Durante a operação semanal da rota Fortaleza-Lisboa, a empresa vai operar 2 voos semanais na rota Fortaleza-Miami e um voo semanal na rota Fortaleza-Santiago, inaugurada em 2024 .

Mais aviões

Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13% . É esse o resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023.

Mais voos e assentos

Atualmente, a LATAM é a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no País, com voos para 52 aeroportos em território nacional. Para 2025, a companhia prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos (ASK**) no Brasil.

Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, a LATAM inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago.

LEIA TAMBÉM: Regras de renovação de visto para os EUA: mudanças impactam o viajante brasileiro

MAIS FUNCIONÁRIOS E CAPACITAÇÃO



O número de funcionários da LATAM no Brasil cresceu 14% nos últimos dois anos e alcançou a marca de 20,5 mil colaboradores. Em janeiro de 2025, a LATAM deu início às aulas da primeira turma de 70 bolsistas da Escola LATAM , um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação no País.

Mais clientes

Como consequência de seus investimentos em produto, tecnologia, frota e novos destinos, a LATAM lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com quase 39% de participação (RPK*) no mercado doméstico brasileiro no acumulado de 2024. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

Já na operação internacional, a LATAM fechou o ano liderando o segmento no Brasil com 23,6% de participação de mercado (RPK*), também segundo a Anac.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo