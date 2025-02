Rede francesa de hotéis celebra crescimento recorde em 2024 (Foto: redes sociais Louvre Hotels)

Em seu quinto ano de operação no país, a rede francesa LOUVRE HOTELS GROUP, que possui bandeiras econômicas, midscale, upscale e luxo, comemora mais um período de resultados de destaque. Em 2024, os hotéis do Grupo no Brasil obtiveram crescimento de 12 % na diária-média e 15% do RevPar (receita por quarto disponível), reforçando o posicionamento de suas marcas nas regiões onde atuam. O grupo celebra especialmente os resultados dos hotéis de sua bandeira de luxo: Royal Tulip, que apresentaram crescimento de 22% no RevPar, em relação ao mesmo período de 2023.

Já a sua bandeira upscale: Golden Tulip, concorre atualmente de maneira firme visando vencer a concorrência em curso para a conversão de um dos mais importantes hotéis da capital mineira. Belo Horizonte é um importante mercado onde a presença da Louvre será de grande importância estratégica para o desenvolvimento da rede no Brasil.

Louvre Hotels celebra conquistas no Travellers’ Choice 2024

A rede celebra mais seis importantes conquistas de projeção internacional. Os hotéis Royal Tulip Brasília Alvorada, Golden Tulip Brasília Alvorada, Royal Tulip JP Ribeirão Preto, Golden Tulip Porto Vitória e Tulip Inn Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, conquistaram o Prêmio Travellers’ Choice 2024, ranking que elege os melhores hotéis do mundo. E alcançando uma colocação destacada, mais uma vez, o Royal Tulip Brasília ficou com o selo “Best of The Best”, entre o seleto grupo de hotéis brasileiros mais bem avaliados internacionalmente.

A premiação, antes chamada: Certificado de Excelência, é um reconhecimento a hotéis que recebem habitualmente ótimas avaliações dos usuários e demonstram um compromisso com excelência em hospitalidade. Todos os anos, a premiação analisa avaliações e pontuações feitas por viajantes de todo o mundo, para mostrar o que há de melhor nos setores turístico e hoteleiro.

“A Louvre Brasil celebra estar, mais uma vez, na lista de melhores entre os melhores. Ganhar esse certificado de excelência – que nos posiciona no grupo dos melhores do mundo por escolha dos viajantes pertencentes a diferentes culturas – projeta nossos hotéis nacional e internacionalmente. Essa premiação nos estimula a continuar investindo nos serviços de alta qualidade oferecidos. Nossa proposta continua sendo promover uma experiência inesquecível aos hóspedes que desejam desfrutar de um dos nossos hotéis”, diz o CEO da rede no Brasil, Paulo Michel.

Outros dados são festejados pela rede: O crescimento de suas receitas totais foi 11% superior em relação a 2023, dado impulsionado pela diversificação de seus produtos e serviços e pelo melhor posicionamento de cada empreendimento refletidos no GOP (Resultado Operacional Bruto), que atingiu um crescimento significativo no período, fruto da eficiência operacional atingida ao longo dos anos para remunerar cada vez melhor os seus investidores.

“O grupo alcançou um crescimento consolidado e todo esse resultado excepcional tem sido estimulado pelo aumento da diária média, demonstrando evolução constante e refletindo o resultado de um trabalho em conjunto das áreas Operacional, Comercial e Marketing”, explica Paulo Michel.

O CEO interpreta os saldos positivos também como consequências de um gerenciamento saudável, contemplando os diferentes atores envolvidos no processo de excelência de atendimento e expansão das marcas.

“Uma gestão eficiente, feita de maneira sustentável, gera retornos consistentes para os investidores, colaboradores e acionistas, além de possibilitar as renovações necessárias em apartamentos, bem como lobby e áreas comuns, melhorando ainda mais a experiência dos nossos hóspedes”, ressalta.

Bandeiras econômicas acompanham triunfo

A área operacional vem conquistando notoriedade através de excelência em atendimento, serviços e experiência de hospedagem, especialmente nas marcas Royal Tulip e Golden Tulip. No entanto, o grupo evidencia também os bons resultados dos hotéis Tulip Inn, bandeira cujas características são a funcionalidade e o excelente custo-benefício.

“Atingimos um significativo aumento de diária média nos hotéis Tulip Inn no ano passado em relação ao mesmo período de 2023. O correto posicionamento das marcas alcançado é fruto de encontros estratégicos promovidos pelo grupo, além das auditorias de qualidade e inspeção de marca, atrelados a uma excelente e bem desenhada segmentação de clientes e distribuição pela equipe comercial”, detalha o CEO.

Mercado de multipropriedade e 12 novas unidades no “pipeline”

Para este ano, o grupo compartilha e festeja o ingresso no mercado de multipropriedade, novas aquisições e conversões país afora. A rede já possui Carta de Intenções para o embandeiramento de doze novos empreendimentos em sistema de multipropriedade, nos principais destinos turísticos do Brasil, os quais serão lançados nos próximos sete anos, todos com fortes componentes de sustentabilidade.

No semestre passado, foi anunciado o novo Golden Tulip Campos do Jordão/SP, empreendimento de 500 apartamentos que será lançado em parceria com a incorporadora EP House Empreendimentos.

Jornada ESG

Alinhada com a agenda ESG (sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa), a Louvre Brazil acaba de finalizar estudo interno para implementação de um plano de ações ligadas à agenda sustentável nos seus 15 hotéis do Brasil. A conclusão do relatório de práticas e do diagnóstico de sustentabilidade, que inclui o acompanhamento dos planos de ação, torna as operações ainda mais estratégicas, o que amplia o ambiente de negócios para hóspedes, parceiros e colaboradores.

Dessa forma, o Grupo – que acaba de lançar uma página exclusiva para que os clientes e o mercado fiquem por dentro das ações ESG, alinha-se à agenda ESG Global, demanda crescente no setor hoteleiro e de turismo.

“Investimos na agenda ESG a fim de criar uma ação integrada entre todos os 15 hotéis da rede e que resulte em impactos positivos não só internamente, mas também para hóspedes, parceiros de negócios e sociedade em geral. O intuito também envolve a propagação de conhecimento e o engajamento de líderes e colaboradores, uma vez que é perceptível que o significado de geração de valor mudou. Precisamos crescer sempre, mas com foco nas questões sociais, ambientais e de governança”, diz Paulo Michel, que completa:

Estamos cada vez mais atentos às novas exigências e necessidades do mercado em relação aos compromissos e práticas ESG. Nos preocupamos em minimizar as emissões de CO², em não poluir o ambiente com materiais plásticos, evitar desperdício de recursos naturais otimizando seu uso, entre outros cuidados. Adotamos um conceito abrangente, atento ao futuro do nosso ecossistema. Os próprios hóspedes estão muito sensíveis e exigentes em relação ao tema.

Destaque internacional

No cenário mundial, a Louvre Hotels Group se tornou líder absoluta no mercado chinês e o segunda colocada na França. Em 2024, o grupo atingiu a marca de 1.942 hotéis sob sua gestão. Atualmente, opera em mais de 60 países e administra 11 marcas hoteleiras, perseguindo incansavelmente seu objetivo de liderar a indústria hoteleira mundial.

Sobre a Louvre Hotels Group – Brazil

Empresa hoteleira, subsidiária da francesa LOUVRE HOTELS GROUP, responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip e Tulip Inn. A rede reúne em seu portfólio atual 15 hotéis distribuídos estrategicamente pelo país: Natal (RN), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Sete Lagoas (MG), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Bauru (SP), Holambra (SP), Itaguaí (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES), Vila Velha (ES) e Brasília (DF), onde tem duas unidades.

“Enxergamos com otimismo o ano de 2025, que assim como em 2024, está sendo focado em eficiência para gerar cada vez mais resultados notáveis aos investidores”.

