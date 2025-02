Turismo Noturno como tendência nas viagens de luxo (Essas experiências redefinem o conceito de viajar e nos conectam com o que há de mais extraordinário e misterioso do mundo, o universo. (Foto: Divulgação))

O turismo noturno está redefinindo as experiências de viagem em 2025, conectando os viajantes aventureiros com a magia do universo. Essa tendência mundial, que cresce fortemente na América Latina, oferece momentos de conexão com a natureza e o cosmos, longe da agitação urbana e da poluição luminosa e sonora das grandes cidades.

Neste contexto, confira algumas das propriedades e destinos que nos convidam a descobrir o céu noturno de perspectivas singulares:

Blancaneaux Lodge, Belize – Os refúgios da família Coppola

No coração de Belize, entre selvas exuberantes e praias de águas cristalinas, fica o Blancaneaux Lodge, uma das propriedades da coleção The Family Coppola Hideaways, do cineasta Francis Ford Coppola. Este hotel é o lugar certo para quem deseja explorar o céu noturno em um ambiente íntimo e exclusivo.

Blancaneaux Lodge Belize (Foto: Divulgação)

À noite, seus espaços se transformam em mirantes naturais que nos ajudam a contemplar o céu em todo o seu esplendor. Jantares ao ar livre, preparados com ingredientes colhidos na extensa horta da propriedade, podem ser apreciados sob um manto de estrelas, enquanto a brisa da selva cria o ambiente perfeito. Este lugar combina luxo, sustentabilidade e a oportunidade de se conectar com o cosmos em um cenário inesquecível.

The Branson Beach Estate, Moskito Island – Luxo pé na areia

Na remota e exclusiva Ilha Moskito, nas Ilhas Virgens Britânicas, The Branson Beach Estate possui três vilas privativas, cercadas por águas calmas e praias de areia branca, um cenário ideal para noites tranquilas sob a luz das estrelas.

The Branson Estate (Foto: Divulgação)

Os céus claros deste canto do Caribe oferecem a observação perfeita de constelações e estrelas cadentes. Piscinas de borda infinita, terraços privativos e atividades noturnas, de degustações de vinho ao mergulho, garantem que cada momento seja memorável. Este destino, com capacidade para 22 hóspedes e que já recebeu famosos como Justin Timberlake e a família Obama, é voltado para quem busca o máximo de exclusividade.

Salar de Uyuni, Bolívia – Magia sob as estrelas

O Salar de Uyuni, no sudoeste da Bolívia, é um destino de tirar o fôlego: cobrindo mais de 10.000 km², esta vasta planície branca é conhecida como o espelho do céu. Durante a estação chuvosa, de dezembro a abril, sua superfície reflete o céu com uma clareza tão mágica que parece apagar os limites do horizonte.

Isla Incahuasi Bolivia (Foto: Divulgação)

A Hidalgo Tours, com mais de três décadas de experiência, aperfeiçoou a criação de roteiros no destino. As excursões noturnas incluem caminhadas no salar enquanto milhões de estrelas iluminam o céu, uma experiência que convida a contemplar a imensidão do universo. Adicione a isso os vulcões, os gêiseres e a sensação de isolamento absoluto, uma experiência que combina luxo e natureza em sua forma mais pura.

Nayara Alto Atacama, Chile – O céu dos astrônomos

É no deserto árido do Atacama que fica o céu mais famoso do mundo para a observação de estrelas. Não é à toa que é por lá que está o maior telescópio que já existiu e onde astrônomos de várias nacionalidades desembarcam para estudar os mistérios do universo.

Nayara Alto Atacama (Foto: Divulgação)

O Nayara Alto Atacama é um dos únicos hotéis a ter o próprio observatório e por estar longe do centro de San Pedro de Atacama tem a vantagem de proporcionar a experiência livre de luzes externas, apenas sob o brilho da lua e das estrelas. No alto de uma colina, os hóspedes podem se acomodar em espreguiçadeiras giratórias, com mantas para as noites frias, e ter uma verdadeira aula sobre constelações e galáxias com um guia expert no tema.

