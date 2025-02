CarnaKrug leva cervejas premiadas e os melhores blocos de BH pra praça JK (Foto: Chama o Sindico/ Tamas Bodolay)

O CarnaKrug está de volta. A tradicional cervejaria mineira vai reunir os blocos mais queridos de BH na Praça JK, no coração do bairro Sion, com vista pra Serra do Curral. Será na sábado, dia 15 de fevereiro, das 14 as 22h, e os ingressos com entrada gratuita já estão disponíveis no Sympla. No palco, os blocos Chama o Síndico, com seu repertório que apresenta as melhores de Tim Maia e Jorge Ben, e Beiço do Wando e sua homenagem ao cantor romântico que marcou época com seu Iá Iá e Iô Iô. Tem ainda o Quintal do Índio, banda que traz suas brasilidades, passando por samba, bossa nova, MPB, mas com uma pegada de carnaval. Nos intervalos, Dj DH agita a festa.

As melhores cervejas da Krug estarão no tapping da festa, com chopes premiados que marcaram a história da cervejaria. A Krug mais uma vez aposta no carnaval de Belo Horizonte, que não para de crescer e atrai turistas de todo o Brasil. Será montada uma mega estrutura com bares, praça de alimentação e banheiros para os foliões curtirem a festa com conforto e segurança.

CarnaKrug

Sábado, 15 de Fevereiro, 14 às 22h – com entrada gratuita até a 15:30h

Praça JK no Sion

Informações: @carnakrugbh

Whatsapp: 31 98341-5692

Ingressos no Sympla

