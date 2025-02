3 destinos incríveis em meio a Mata Atlântica (A Mata Atlântica guarda paisagens deslumbrantes e histórias fascinantes esperando para serem descobertas. (Foto: Reprodução Site Adventurous Friends))

A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos e ameaçados do planeta, abrigando uma biodiversidade impressionante e paisagens deslumbrantes. Além de sua importância ecológica, a região também guarda traços históricos e culturais que contam parte da história do Brasil. Para quem deseja explorar esse patrimônio natural e cultural, a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) tem três associados que oferecem experiências autênticas na natureza.

Caminho do Ouro – Paraty Explorer

Paraty Explorer (Foto: Divulgação)

Imagine caminhar por um trajeto calçado no século XVIII por africanos escravizados e que, antes disso, já era usado por povos indígenas. O Caminho do Ouro, em Paraty (RJ), é um mergulho na história e na cultura brasileira. Durante o passeio, organizado pela Paraty Explorer, os visitantes atravessam trechos preservados da estrada, cercados por árvores centenárias e aves exóticas. No final, duas famosas cachoeiras – o Poço do Tarzan e a Cachoeira do Tobogã – proporcionam um banho refrescante. Para fechar com chave de ouro, uma visita a uma destilaria de cachaça traz um toque gastronômico à experiência.

Aquatrekking Malvinas – Adventurous Friends

Adventurous Friends (Foto: Divulgação)

Para quem busca um desafio diferente, o Aquatrekking Malvinas, promovido pela Adventurous Friends, em Jaguariaíva/PR, combina caminhada e trilha aquática. O percurso atravessa a Mata Atlântica e passa pelo leito do Rio Sabiá, com paradas em duas cachoeiras escondidas: a Malvinas e a Secreta. Atravessando um cânion com paredões de até 50 metros de altura, os participantes experimentam a sensação de estar completamente imersos na natureza selvagem. A atividade é indicada para quem está em boas condições físicas e busca uma experiência radical.

Ilha do Cardoso e Vila do Marujá – VaiViver

VaiViver (Foto: Divulgação)

Para quem prefere um roteiro mais contemplativo, a expedição organizada pela VaiViver à Ilha do Cardoso é uma experiência completa de ecoturismo. Localizada no extremo sul de São Paulo, a ilha é uma reserva ambiental de 13.600 hectares que abriga ecossistemas como manguezais, restingas e matas preservadas. O passeio inclui trilhas leves até a Cachoeira Grande, observação de golfinhos na Baía dos Golfinhos e uma vivência cultural na Vila do Marujá, com direito a um tradicional fandango caiçara. Para fechar a viagem, um passeio de caiaque ou stand-up paddle na Praia do Pereirinha proporciona uma interação ainda maior com a natureza.

A Mata Atlântica guarda paisagens deslumbrantes e histórias fascinantes esperando para serem descobertas. Seja atravessando trilhas históricas, explorando cânions ou vivenciando a cultura caiçara, esses roteiros proporcionam muito mais do que simples caminhadas.

