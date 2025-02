FLIX Channel lança ‘Promoção Melhor Roteiro Internacional’ e sorteia viagens para Orlando (Parque da Universal (Foto: Uai Turismo))

É hora de os amantes do cinema prepararem os palpites – e as malas. No embalo das grandes premiações de cinema, o FLIX Channel – maior canal de conteúdo de cinema do Brasil, com uma audiência semanal de 1,8 milhão de pessoas em 2.150 salas e dedicado a entreter a audiência, promover lançamentos de filmes e conectar o público com as marcas – realiza uma promoção inédita para o público cinéfilo. É a campanha “Melhor Roteiro Internacional”.

A promoção, válida de 4 a 27 de fevereiro, convida os espectadores a participar de um bolão com suas previsões para a maior premiação de cinema do mundo, Os dois participantes que acertarem mais palpites ganham uma viagem de 6 dias com acompanhante para o Universal Orlando Resort, nos Estados Unidos. O prêmio inclui passagens aéreas, hospedagem e entradas para os três parques temáticos do complexo Universal Orlando Resort – Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure e Universal Volcano Bay -, para cada vencedor e seu acompanhante. O formulário on-line pode ser acessado aqui.

Para participar é necessário ser maior de 18 anos, ter passaporte e visto americano válidos por pelo menos 6 meses e seguir o FLIX Channel no Instagram, no Tik Tok e no Youtube. Os vencedores serão anunciados no dia 21/03. Confira o regulamento completo aqui.

O FLIX Channel pode ser conferido nas salas das redes de exibição em que a FLIX Media opera no Brasil, incluindo Cinemark, PlayArte, UCI,Kinoplex, Cinesystem, Centerplex, GNC Cinemas, Cinépolis, Moviecom, Reserva Cultural, Cine Araújo e Cineart.

A FLIX Media, empresa brasileira líder na comercialização de publicidade para o mercado de entretenimento, criou a promoção ‘Melhor Roteiro Internacional’. Esta campanha destaca o FLIX Channel, um produto da FLIX Media.”

