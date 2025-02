Cinco coisas que você precisa saber antes de viajar para Orlando (Além de seguir essas dicas também é importante planejar cada passo da viagem com especialistas que entendem do assunto para deixar tudo ainda mais mágico. (Foto: Divulgação))

Viajar para Orlando é o sonho de muitos brasileiros e para tornar tudo inesquecível é muito importante seguir algumas dicas essenciais para a experiência ser completa. “Para fazer a tão sonhada viagem para Orlando é importante seguir algumas coisas indispensáveis para curtir o local sem perrengue. Alguns detalhes fazem toda a diferença na experiência”, explica Lucas Carvalho, especialista em viagens e CEO da LC Turismo, agência de passeios focada em brasileiros.

1) Não subestime o tamanho dos parques: São muitos quilômetros de diversão e andar de um lado para o outro pode ser cansativo, então escolha uma roupa bem confortável e planeje bem o seu roteiro;

2) Tempo é tudo: Chegar cedo aos parques faz toda a diferença, assim você encontrará filas menores e terá mais tempo para as atrações mais concorridas;

3) Os aplicativos serão os seus melhores amigos: Baixe os aplicativos oficiais dos parques para acessar mapas, agendar filas virtuais, e saber o tempo de espera das atrações. Use a tecnologia a seu favor;

4) O clima pode ser traiçoeiro: Orlando é uma cidade conhecida por chuvas rápidas, especialmente no período da tarde. Leve uma capa de chuva compacta e não deixe que uma garoa arruíne o seu dia mágico;

5) Orlando não é só parque: Além da Disney e Universal, Orlando tem muito mais a oferecer: outlets gigantes com itens de marca por preços acessíveis, restaurantes incríveis e passeios pela natureza.

Além de seguir essas dicas também é importante planejar cada passo da viagem com especialistas que entendem do assunto para deixar tudo ainda mais mágico. “Se você sonha em algum dia conhecer a Disney, agora ficou mais fácil. Recentemente, a LC Turismo deu um grande passo e agora também oferecemos opções de hospedagem, locação de carros, consultoria, seguro, ingressos e muitas outras informações para quem deseja viver a magia de Orlando”, afirma Lucas Carvalho, especialista em viagens e CEO da LC Turismo.

