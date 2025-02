Empresa transforma a capacitação de agentes de turismo com cursos online para impulsionar vendas e atendimento (Cada aluno tem acesso a consultorias personalizadas com especialistas do mercado, garantindo uma aplicação eficiente das estratégias aprendidas. (Foto: asiandelight/Getty Images))

A crescente demanda por profissionais qualificados no setor de turismo tem impulsionado a necessidade de capacitação para agências de viagem. Atenta a essa realidade, a FaturaTUR, empresa criada por Cleib Filho, CEO da 100 Limites Expedições, vem com uma proposta para transformar o mercado de turismo através de cursos de marketing, gestão e vendas voltados para o setor. Desde o início das aulas, em novembro de 2024 até os dias atuais, a iniciativa está com mais de 700 participantes que desejam aprimorar suas habilidades e impulsionar suas carreiras.

LEIA TAMBÉM: Lidando com a incerteza em projetos de turismo: estratégias eficazes para o sucesso

Cada aluno tem acesso a consultorias personalizadas com especialistas do mercado, garantindo uma aplicação eficiente das estratégias aprendidas. “Os cursos são focados em vendas, gestão de equipes e marketing digital, permitindo que os participantes estejam sempre à frente no mercado de turismo. O foco vai além da teoria, queremos que todos estejam preparados para aplicar imediatamente o que aprenderam e gerar resultados concretos em suas empresas”, explica Cleib.

Com sede em Palmas, Tocantins, a iniciativa oferece aulas totalmente online e ao vivo, garantindo acesso a um conteúdo atualizado e ministrado por especialistas do setor. A explicação fica disponível em uma plataforma exclusiva para que os alunos possam revisá-las sempre que necessário, inscrições podem ser feitas pelo site. “Essa flexibilidade permite que profissionais de qualquer lugar do país possam participar, conciliando aprendizado e rotina de trabalho”, destaca o idealizador do projeto.

LEIA TAMBÉM: Rede francesa de hotéis celebra crescimento recorde em 2024

O carro-chefe da escola é o Curso 360, com duração de 12 meses, que aborda os pilares essenciais para o sucesso de uma agência de viagens. A metodologia aplicada alia teoria e prática, proporcionando aos alunos ferramentas para enfrentar os desafios do setor com maior segurança e conhecimento estratégico.

Capacitação alinhada às necessidades do mercado

O mercado de turismo exige profissionais capacitados para lidar com as crescentes expectativas dos clientes, inovação digital e gestão eficiente. Por isso, o curso compreende essas demandas e estrutura, sendo que as aulas visam desenvolver habilidades práticas que ajudam as agências a se tornarem mais competitivas e sustentáveis.

Cleib reforça que a missão da escola é oferecer uma capacitação completa e personalizada para empresários, gestores e iniciantes no setor. “Nosso objetivo é transformar a realidade das agências de turismo, preparando profissionais com habilidades práticas que impulsionam os negócios de maneira eficaz e sustentável”, explica.

LEIA TAMBÉM: Mesa-redonda Hotex: os desafios da hotelaria em debate

Cleibe reforça que a capacitação não deve ser um evento isolado, mas um processo contínuo. Por isso, os cursos oferecem suporte contínuo, atualizações frequentes e uma comunidade engajada de profissionais em busca de crescimento. “Mais do que uma escola, somos um ecossistema de aprendizado, onde cada aluno encontra suporte para crescer e prosperar no setor”, conclui Cleib.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo