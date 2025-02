Recarregue as energias pós-carnaval no Tivoli Ecoresort Praia do Forte - (crédito: Uai Turismo)

Recarregue as energias pós-carnaval no Tivoli Ecoresort Praia do Forte (No Tivoli Ecoresort Praia do Forte os hóspedes encontram o equilíbrio perfeito entre descanso, natureza e experiências exclusivas. (Foto: Divulgação))

Depois da animação e intensidade do Carnaval, nada melhor do que um cenário tranquilo e relaxante para recarregar as energias. No Tivoli Ecoresort Praia do Forte os hóspedes encontram o equilíbrio perfeito entre descanso, natureza e experiências exclusivas. São doze quilômetros de praia de areias brancas, protegidas por recifes de coral que formam piscinas naturais, além de um coqueiral exuberante emoldurado por águas verde-esmeralda.

LEIA TAMBÉM: 11 hotéis para quem deseja fugir da folia dentro ou fora do Brasil

O coração desta experiência restauradora está no premiado Anantara Spa, reconhecido por seis anos consecutivos como “Melhor Spa de Resort do Brasil” pelo World Spa Awards (2022-2024). O espaço oferece circuito completo de águas, com piscinas de diferentes temperaturas, ofurô e jacuzzi, além de massagens e rituais realizados por terapeutas especializados.

A experiência de descanso se estende aos quartos e suítes, todos estrategicamente posicionados para contemplar o mar. Cada unidade conta com uma decoração que privilegia materiais naturais e obras de artistas locais.

O resort dispõe de 7 piscinas distribuídas por 300 hectares de jardins. Para famílias, o kids club Caretta Caretta oferece atividades recreativas supervisionadas. Serviços exclusivos como o Baby Experience, com gastronomia infantil personalizada, e a Baby Copa garantem comodidade para famílias com crianças pequenas. Para momentos de privacidade extra, babysitters experientes estão disponíveis para cuidar dos pequenos.

LEIA TAMBÉM: CarnaKrug leva cervejas premiadas e os melhores blocos de BH pra praça JK

Além do complexo do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, os hóspedes podem explorar as maravilhas naturais e culturais da região: reservas de Mata Atlântica, praias de desova de tartarugas marinhas, pontos de observação de baleias e as ruínas históricas do Castelo Garcia D’Ávila, única construção em estilo medieval do Brasil. A Vila dos Pescadores, com seu charme autêntico, oferece uma experiência cultural genuína da Bahia, complementando perfeitamente os dias de descanso no resort.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo