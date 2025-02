De Balneário Camboriú a Fortaleza: confira 7 destinos para aproveitar o verão (Balneário Camboriú/ SC (Foto: Marco Antônio/ Flickr))

O hit do momento já anuncia: Balneário Camboriú é o destino do verão 2025. Mas não é só a cidade catarinense que está em alta. Na estação mais quente do ano, a alta temporada movimenta o turismo, e muitos brasileiros aproveitam os dias de folga para viajar e aproveitar o litoral.

O sol e o mar são presenças garantidas nas viagens dos brasileiros. Segundo uma pesquisa da FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, a praia é o destino favorito de 78% dos viajantes no país. O índice supera o registrado entre europeus (62%) e norte-americanos (68%).

Pensando nisso, a empresa selecionou sete destinos imperdíveis para quem deseja explorar novas praias e aproveitar o verão.

1. Balneário Camboriú, SC

Para quem gosta de estar por dentro das tendências, Balneário Camboriú, ou “BC”, é um destino perfeito. A cidade tem praias para todos os gostos, desde a Praia Central, ideal para quem busca infraestrutura de quiosques e um calçadão bem estruturado, até a Praia das Laranjeiras, perfeita para a prática de esportes aquáticos. A vida noturna também é um atrativo, com uma grande variedade de bares, restaurantes e festas. Além disso, a cidade conta com atrações turísticas icônicas, como a Roda Gigante Big Wheel, o Parque Unipraias — repleto de aventuras para os visitantes — e o Morro do Careca, ponto ideal para assistir ao nascer do sol à beira-mar.

2. João Pessoa, PB

João Pessoa/ PB (Foto: david564/ Flickr)

A Paraíba desponta como um dos destinos mais procurados para o verão de 2025, segundo o Ministério do Turismo. Combinando tranquilidade, belezas naturais e cultura, João Pessoa tem atraído cada vez mais visitantes. No roteiro, não podem faltar praias paradisíacas como Coqueirinho e Tambaba, excelentes opções para passar o dia e apreciar o pôr do sol. Na Praia do Seixas, outra das favoritas no estado, é possível fazer um passeio de barco até as piscinas naturais, famosas pelas águas cristalinas e pela vida marinha abundante.

3. Maceió, AL

Maceió/ AL (Foto: Rômulo Ferreira/ Flickr)

Maceió ostenta uma das orlas mais bonitas do Brasil. A capital alagoana conta com infraestrutura completa à beira-mar. Entre as praias mais famosas estão a de Pajuçara, com suas piscinas naturais, e a da Ponta Verde, perfeita para quem busca tranquilidade entre os coqueiros. Um passeio autêntico é a visita ao Pontal da Barra, bairro conhecido pelas lojas de artesanato e pela famosa Rua das Rendeiras, onde é possível encontrar peças tradicionais. Além disso, a cidade é um ótimo ponto de partida para conhecer o chamado “Caribe brasileiro”, com destinos como Maragogi e São Miguel dos Milagres, de águas calmas e cristalinas.

4. Fortaleza, CE

Fortaleza/ CE (Foto: Leonardo/ Flickr)

Um dos destinos turísticos mais procurados do país, Fortaleza combina cultura e paisagens de tirar o fôlego. A Praia do Futuro, repleta de barracas que oferecem boa comida, música ao vivo e estrutura confortável à beira-mar, é parada obrigatória. A partir da capital cearense, também é fácil chegar a um dos principais parques aquáticos da América Latina, ideal para quem viaja com a família. Para quem busca mais sossego, a Praia de Cumbuco oferece uma grande variedade de atrações. Já a Praia do Morro Branco é um passeio imperdível, com suas falésias coloridas que compõem uma paisagem deslumbrante.

5. Salvador, BA

Salvador/ BA (Foto: Hernani Cruz/ Flickr)

A capital baiana oferece aos visitantes uma combinação perfeita de história, cultura e belas paisagens. Famosa pelo Pelourinho, pela música e pela forte influência africana, a cidade também se destaca pelas praias. A Praia do Farol da Barra é um dos cartões-postais da cidade e um excelente ponto para apreciar o pôr do sol. Já a Praia do Buracão é a escolha de quem prefere infraestrutura completa, com beach clubs e um ambiente badalado. Outra opção clássica é Itapuã, eternizada na canção de Vinicius de Moraes e conhecida por sua beleza singular.

6. Rio de Janeiro, RJ

Rio de Janeiro/ RJ (Foto: Mika Douglas/ Flickr)

A Cidade Maravilhosa é o destino perfeito para o verão, combinando paisagens deslumbrantes, praias icônicas e uma energia vibrante que conquista qualquer viajante. No roteiro de qualquer visitante, não podem faltar atrações icônicas como o Cristo Redentor, o Museu do Amanhã e o Maracanã. Quando o assunto é praia, Copacabana e Ipanema são as mais famosas do Brasil. Para quem busca um clima mais tranquilo, a Praia Vermelha, na Urca, oferece uma vista privilegiada para o Pão de Açúcar e tem um ambiente mais sossegado. Já Grumari, menos conhecida, é um refúgio com águas cristalinas e natureza preservada.

7. Angra dos Reis, RJ

Angra dos Reis (Foto: Nailton Barbosa/ Flickr)

Destino ideal para quem ama natureza, Angra dos Reis tem praias paradisíacas cercadas pela Mata Atlântica. Com mais de 2.000 praias catalogadas, a região tem opções para todos os perfis. Entre as mais procuradas estão a Praia do Laboratório, com águas cristalinas aquecidas pela Usina Nuclear, e a Praia do Aventureiro, considerada uma das mais bonitas do Brasil. Como muitas praias só são acessíveis de barco, vale a pena reservar passeios náuticos para explorar cenários exclusivos e praticar mergulho.

Viajar com conforto faz toda a diferença

Além de escolher o destino, garantir uma viagem confortável e prática é essencial. Para facilitar o acesso a esses roteiros, a FlixBus acaba de lançar um canal de vendas no WhatsApp, tornando a compra de passagens mais rápida e intuitiva. Com tarifas acessíveis e ônibus confortáveis, é possível percorrer o litoral brasileiro com tranquilidade e aproveitar ao máximo o verão.

